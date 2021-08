Opozorilo: visok vročinski stres, popoldne neurja

Nevihte so možne ponekod po Sloveniji. FOTO: Neurje.si

Visok vročinski stres

Vročinski val je te dni pokoril državo, zato Arso opozarja na veliko toplotno obremenitev. »Ob vročinskem valu bo do vključno ponedeljka sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev. Glede na UTCI-indeks bo vročinski stres visok, krajevno tudi zelo visok!«Danes naj bi se temperature dvignile tja do 37 stopinj Celzija, na neurje.si pa opozarjajo tudi na neurja, lahko tudi točo. »​Popoldne bodo ponekod v severni Sloveniji iz smeri Avstrije nastale posamezne krajevne nevihte. Predvsem na Koroškem, Štajerskem ali v Pomurju je lokalno možna kakšna močnejša nevihta z močnimi nalivi, sunki nevihtnega piša in točo.« Nevihte naj bi se premikale od severozahoda proti jugovzhodu, vendar zelo počasi. Zvečer naj bi se ozračje umirilo.Pri Arsu dodajajo, da je značilnost te vročine odsotnost izrazitejšega vetra in s tem občutek soparnosti.