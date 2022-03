Preverite, kakšno vreme vas čaka v Planici

Konec tedna bo v Planici praznik. Po odpravljenih protikoronskih ukrepih se bodo pod Ponce vrnili gledalci. Grelo jih bo tudi toplo sonce – vremenska napoved za ta konec tedna je namreč sanjska.

Ko smo meteorologa Braneta Gregoričiča te dni povprašali o tem, kdaj lahko v tej dolgi suši pričakujemo kaj dežja, se je pošalil, da ta konec tedna gotovo še ne, saj so za Planico rezervirali lepo vreme. Kot je povedal, bo namreč še do ponedeljka suho in toplo.

V petek bo pretežno jasno. Čez dan bo v notranjosti Slovenije zapihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 1, ob morju ter ponekod v višjih legah od 2 do 8, najvišje dnevne od 16 do 20, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Tudi v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, v Planici se bo ogrelo do 15 stopinj!

Seveda so lepega vremena veseli tudi organizatorji tekem svetovnega pokala v smučarskih poletih, hkrati pa jim kar nekoliko pretoplo vreme povzroča težave pri pripravi skakalnice. Tako so že morali preložiti četrtkove kvalifikacije z 11. na 15. uro, in sicer zaradi težav z zaletno smučino. V njej se je zaradi močnega sonca začela nabirati voda, saj hlajenje ne deluje najbolje. Avstrijec Jan Hörl je imel denimo na spodnjem delu zaletišča ogromno težav in se je komaj obdržal na smučeh.