Kar 82 je bilo prehitrih

Možje v modrem so s ciljem zagotavljanja ugodnih in stabilnih prometno-varnostnih razmer na območju Policijske uprave Maribor v nedeljo med 12. in 19. uro izvajali poostren nadzor cestnega prometa. Posebno pozornost so namenili ugotavljanju prekoračitev hitrosti in kršitev voznikov enoslednih motornih vozil.

Nadzor so izvajali z več zaporednimi kontrolami hitrosti na določenih cestnih relacijah, ki izstopajo po problematiki hitrosti oziroma varnosti motoristov.

Poostren nadzor so izvajali po metodologiji Veriga z več zaporednimi kontrolami hitrosti na določenih cestnih relacijah, ki na območju Policijske uprave Maribor izstopajo po problematiki hitrosti v cestnem prometu oziroma varnosti voznikov enoslednih motornih vozil. »V poostrenem nadzoru smo ugotovili 82 prekoračitev hitrosti, od tega 53 kršitev v naseljih, kjer je problematika hitrosti najbolj izstopajoča. Zaradi prekoračitev hitrosti je bila 79 kršiteljem izrečena globa (s predpisanim številom kazenskih točk), trije kršitelji so bili opozorjeni.«

Prav tako so našteli osem kršitev voznikov motorjev, pri čemer sta bili dve enosledni motorni vozili tudi zaseženi, dva voznika sta vozila pod vplivom alkohola (do 0,52 mg alkohola na liter izdihanega zraka). Zaradi kršitev so štirim voznikom enoslednih motornih vozil izrekli predpisano globo, dva sta jo odnesla z opozorilom, zoper dva pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.