Težave v Planici zaradi toplega vremena, gledalcem že zastal dih

V Planici se je z uradnima serijama za trening začel tekmovalni spored zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih. Druge serije niso končali zaradi težav z zaletno smučino, v katero močno pripeka sonce. Smučina je povsem zmehčana, zato so nekateri imeli velike težave. Zlasti avstrijski skakalec Jan Hörl, ki je na zaletišču skoraj padel. K sreči se je rešil, odskočil in varno pristal. Organizatorji so za tem tudi prekinili in odpovedali drugi trening.

Odločili so se, da se bodo letalci v kvalifikacijah pomerili šele ob 15. uri. V smučini se je zaradi močnega sonca že začela nabirati voda, saj hlajenje ne deluje najbolje.

Jan Hörl je skoraj padel na zaletišču. FOTO: TV Slovenija, zaslonski posnetek

Najdaljši Semenič

V prvi seriji je bil najboljši Avstrijec Daniel Huber, najdaljši pa z 230 m Anže Semenič. Timi Zajc je skočil 229 m in je imel drugo oceno treninga. Tretji je bil Peter Prevc (226 m), peti Anže Lanišek (224), Lovro Kos (222) sedmi, mesto za njim pa Žiga Jelar (221). Od slovenskih skakalcev s točkami svetovnega pokala je Cene Prevc (220) končal na 11. mestu, Domen Prevc (212,5) pa je bil 19.

Semenič je trening sklenil z 12. izidom z dveh naletnih mest višje. Med šesterico prvih slovenskih skakalcev na startni listi je bil Tilen Bartol (222,5 m) 16., Bor Pavlovčič (223) 23., Žak Mogel (208,0 m) 37., Patrik Vitez (200) 44. ter Jan Bombek (104) 66.

V Planici se je že danes zbralo okoli 13.000 ljudi, zlasti šolarjev.