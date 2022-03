Planica 2022: na mizi bo veliko več kot le dolgi poleti orlov

Natančno tri leta bodo minila od zadnje tekme v Planici, ki so jo zaznamovali navijači, do prvega dejanja letošnjega skakalnega spektakla v dolini pod Poncami. Sklepno poglavje pred tremi leti so začinili privrženci smučarskih poletov iz vse Evrope, najmočneje pa jih je navdušil japonski orel Rjoju Kobajaši, v tedanji zimi daleč največji zaslužkar med vsemi skakalci – zgolj z nagradami je zaslužil 251.000 evrov –, kar smo podrobno razčlenili tudi v letošnji posebni prilogi, ki bo zanesljivo vsaj malo ozaljšala praznik slovenskega športa v osrčju Gorenjske.

Gledalci bodo zasedli okolico letalnice bratov Gorišek natančno po 1096 dneh, približno 95 milijonov sekund po tedanji zmagi odličnega Japonca bodo fantje opravili prvi uradni trening – 24. marca dopoldne – in nato še kvalifikacije za petkovo prvo posamično tekmo pod gorsko verigo treh znamenitih Ponc v Julijskih Alpah.

Kdo bo pozabil, na kakšen način

je izgubil globus Peter Prevc?

V obdobju, ko le nekaj sto kilometrov stran divja vojna v najbolj brutalni in strahotni obliki, bi bilo resda nemogoče, če ne kar sprevrženo trditi, da Planica 2022 pomeni vrnitev v normalne čase. Beseda »poleti« ima namreč v nesrečni Ukrajini diametralno nasprotni pomen in učinek, kot ga bo imela zadnji konec tedna v marcu med ljubitelji zimskih športov v Evropi. Zagotovo drži le, da bo Slovenija z letošnjim planiškim spektaklom, ki bo po treh letih zaživel s polnimi pljuči, vsaj simbolično dobila bitko s covidom-19. Kdo ve, morda to nakazuje drugačno obravnavo pandemije trdovratnega virusa z zgodovinskimi razsežnostmi.

Planica je vsekakor veliko več kot le športno tekmovanje. Še zdaleč ne nazadnje namreč prav spopad orlov tradicionalno prinaša najlepše sporočilo svetu, četudi doseg smučarskega športa ne more ujeti vpliva nogometa, tenisa in drugih globalno razširjenih športov.

Zakaj? Navzoče občinstvo v izteku letalnice je namreč prav vselej nagradilo dolge polete najboljših tekmovalcev, zaploskalo je celo najbolj srditim tekmecem Slovencev, tudi skakalci in letalci pa so pod Poncami vselej igrali športno v najbolj čistem, prvinskem pomenu te besede. Povejte, kdo bo pozabil, na kakšen način je Peter Prevc konec marca 2015 izgubil veliki kristalni globus? Potem ko ga je Severin Freund s »pomočjo« Jurija Tepeša presegel le po številu zmag v sezoni, je bila na nogah celotna Slovenija. Slovenski super šampion je že ob letu osorej nadomestil »zamujeno« in porazil konkurenco v fantastičnem ritmu, ki mu ni mogel slediti nihče na svetu, vsi po vrsti so lahko pred Petrom Prevcem le sneli čelade, najmočneje pa mu je pred nabito polno Planico stisnil roko prav drugouvrščeni Freund.

V »generalki« najboljši prav Slovenci

Seveda bo šlo tudi letos na Gorenjskem predvsem za tekmo, dolge polete in športni spektakel par excellence. Gotovo bo žel pozornost skakalne družine boj za naslov skupnega zmagovalca sezone 2021/22, ki sta ga zaznamovala Rjoju Kobajaši in Karl Geiger. Skoraj zanesljivo bomo videli tudi nov športni podvig nekoga iz falange odličnih slovenskih smučarskih letalcev. Svetovni podprvak Timi Zajc, Anže Lanišek ter brata Domen Prevc in Peter Prevc so v moštveni »generalki« na Norveškem pustili daleč za seboj tudi Nemce in Norvežane!

Toda na »mizi« bo vendarle še več. Dogodki v naši okolici in spori tudi med najbližjimi slovanskimi narodi govorijo o zgodovinskem trenutku, v katerem se nahaja stara celina. Gotovo bolj kot kadarkoli prej potrebujemo za zgled omenjena načela, vrednote in sporočila, ki jih pošilja v svet prireditev, kakršna je planiška.