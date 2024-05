Za Pomežik soncu in otrokom (Suzy)

Enajstega junija, ob 19. 30, na dan, ki so ga pred leti poimenovali Dan v spomin na Gašperja Tiča, bodo v Mestnem gledališču ljubljanskem uprizorili dramo Bodočnost v režiji Žige Divjaka. Predstava na primeru zgolj navidezno preprostega in izoliranega dogodka, kot je druženje na plaži, opozarja na kompleksno mrežo medsebojnih vplivov. Tako pravzaprav vsebine njihovega gledališča mladostnikom s predstavami različnih žanrov na široko odpirajo vrata v kulturno obogatitev in osebno rast.

Prav zato so z mislijo na otroke to predstavo izbrali za izkaz svojega dobrodelnega namena. Izkupiček od prodanih vstopnic bomo namreč tudi letos namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), in sicer za humanitarni program Pomežik soncu. Z akcijo želi ZPMS čim več otrokom zagotoviti brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnega druženja ter razvijanja talentov in odkrivanja lastnih ustvarjalnih zmožnosti. Skupaj smo močnejši! Pridite v gledališče, naredite nekaj dobrega zase in za otroke v stiski!