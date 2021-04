Preverite, ali ste med napadenimi Slovenci (VIDEO)

Geslo pogosto spreminjajte

Po razkritju, da je na hekerskih forumih prosto dostopna zbirka podatkov o 533 milijonih uporabnikov facebooka, med katerimi je tudi 110.178 telefonskih številk slovenskih uporabnikov, mnoge zanima, ali so med žrtvami. Podatki so lahko namreč koristni različnim storilcem pri izvajanju poskusov goljufij.Šlo naj bi za podatke, ki so zaradi napake omrežja še iz leta 2019, ki jo je podjetje Facebook vmes sicer po lastnih trditvah odpravilo, omogočali dostop do telefonskih številk. Podatki vsebujejo ime uporabnika, spol, telefonsko številko uporabnika in številko profila na facebooku, kot kaže, pa tudi datum zajema podatkov o uporabniku. Dodatno (vendar ne vedno) lahko podatki vsebujejo tudi mesto prebivanja (in prejšnje mesto prebivanja), ime delodajalca, status osebnega razmerja, naslov elektronske pošte in rojstni datum. Nekateri od teh podatkov (razen telefonske številke) so bili morda tudi sicer javno dostopni vsem uporabnikom facebooka, odvisno od nastavitev profila.Različne spletne strani imajo velike baze podatkov z informacijami o hekerskih napadih in vam lahko razkrijejo, ali so vaši podatki potencialno ogroženi ter ali bi morali spremeniti geslo. Spletna stran Have I Been Pwned je ena najbolj znanih spletni strani, ki ima podatke o vseh krajah podatkov. Brezplačni servis bo pokazal, ali so bili vaši podatki izpostavljeni hekerskemu napadu ali pa so del zbirke podatkov, ki se prodajajo na t. i. temnem internetu.Na vhodni strani te spletne strani lahko najprej vpišete svoj elektronski naslov (ali telefonsko številko), nato pa se bo izpisal seznam napadov, ki jim je bil vaš elektronski naslov (ali telefonska številka) izpostavljen ali pa je bil zaradi njih ogrožen. Če je bil vaš elektronski naslov (ali telefonska številka) ogrožen v nedavnem napadu, je to prvi znak, da bi morali spremeniti geslo.Ali je bilo zlorabljeno tudi vaše geslo, lahko prav tako preverite na omenjeni spletni strani . V iskalnik vpišete geslo in preverite, ali je bilo uporabljeno kot podatek v katerem izmed napadov in kolikokrat. Če vam izpiše, da je bilo geslo uporabljeno, to sicer ne pomeni, da je bilo uporabljeno prav vaše geslo, saj lahko nekdo drug uporablja enako geslo. Vsekakor pa je lahko tudi to razlog, da spremenite geslo.Ob tem pa ni odveč spomniti, kako pomembno je izbrati dobro geslo ter ga pogosto menjati in nikakor ne uporabljati istega v več uporabniških računih. Gesla naj bodo čim daljša, uporabite kombinacijo črk in številk, nikakor pa za geslo ne uporabljajte osebnega imena, imena vašega domačega ljubljenčka, vašega naslova, imena vaše najljubše nogometne ekipe ... Tudi gesla kot so 123456 ali pa Geslo bodo za hekerje mala malica. Delo jim boste otežili tudi, če uporabljate avtentifikacijo v dveh korakih, če je torej treba poleg gesla vtipkati še kodo, ki jo prejmete na SMS, e-naslov ali kakšno aplikacijo.