V hekerskem napadu na facebook oškodovanih tudi 100.000 Slovencev

Kot je danes sporočil nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, je bila v preteklih dneh na hekerskih forumih prosto dostopna zbirka podatkov o 533 milijonih uporabnikov facebooku. »Med temi podatki je tudi 110.178 telefonskih številk slovenskih uporabnikov. Podatki so lahko koristni različnim storilcem pri izvajanju poskusov goljufij z družbenim inženiringom.«Šlo naj bi za podatke, ki so zaradi napake omrežja omogočali dostop do telefonskih številk. »Napako so odpravili avgusta 2019. Da gre za starejši zajem podatkov, smo s pregledom potrdili tudi na SI-CERT.«Podatki vsebujejo ime uporabnika, spol, telefonsko številko uporabnika in številko profila na facebooku, kot kaže, pa tudi datum zajema podatkov o uporabniku. Dodatno (vendar ne vedno) lahko podatki vsebujejo tudi mesto prebivanja (in prejšnje mesto prebivanja), ime delodajalca, status osebnega razmerja, naslov elektronske pošte in rojstni datum. Nekateri od teh podatkov (razen telefonske številke) so bili morda tudi sicer javno dostopni vsem uporabnikom facebooka, odvisno od nastavitev profila.»Sicer se v spletnih objavah navaja, da je med podatki tudi 229.039 uporabnikov iz Slovenije, vendar pa podatki vsebujejo tudi telefonske predpone +386 49 in +386 43, ki jih je uporabljal kosovski ponudnik Ipko (v večinski lasti Telekoma Slovenije). Če odštejemo te, ostane 110.178 številk uporabnikov slovenskih telefonskih omrežij. Po merjenju World Population Review je Facebook uporabnikov v Sloveniji leta 2019 bilo 910.000.«