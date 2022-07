Preverili smo: zelo dober le eden

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so izvedli zanimiv test. Izbrali so namreč deset šolskih zvezkov – med njimi štiri, ki jih v nižjih razredih priporočajo šole – in jih preverili v laboratoriju. Poleg kakovosti so jih zanimale tudi okoljske značilnosti in s temi v Sloveniji prodajani šolski zvezki niso ravno najbolj zgledni, ugotavljajo.

Čeprav optično belilo v zvezkih ni v količinah, ki bi resno škodilo, previdnost ni odveč, saj jih uporabljajo otroci, pravijo na ZPS.

Le eden si je prislužil oceno zelo dobro, vsi drugi so dobili oceno vsaj dobro. Razlike med njimi torej so, če ne drugje – v ceni. Za najcenejšega boste odšteli 37 centov za deset strani, za najdražjega pa konkretnih 70 centov, ugotavljajo.

Testirani zvezki so se izkazali kot dovolj kakovostni, da jih lahko priporočajo, ne glede na ceno.

Kot je pokazala priložnostna anketa ZPS, Slovenci vsako šolsko leto kupimo od deset do trideset zvezkov. Le devet odstotkov jih kupi celo več. Ta številka lahko pomeni kar konkreten strošek, saj nekateri zvezki stanejo celo več kot tri evre.

Od 1,50 do 3,20 evra

Za tiste, ki so jih poslali v laboratorij, so odšteli od 1,50 do 3,20 evra, a je treba biti pozoren tudi na število strani. Preračunano na deset strani so za zvezke odšteli od 37 do 70 centov, pravijo. Testirani zvezki so se izkazali kot dovolj kakovostni, da jih lahko priporočajo, ne glede na ceno.

S slino se optična belila najbolj prenašajo pri zvezkih Lili in Bine ter Colour your life.

Še najmanj prepričajo s svojo okoljsko naravnanostjo, pri čemer se zdi, da prodajalci sledijo razmeroma slabši ozaveščenosti slovenskih kupcev. Želeli bi si, pojasnjujejo na ZPS, da bi imelo več zvezkov zaupanja vredne oznake (predvsem okoljsko marjetico, Ecolabel), manj pa bi jih imelo plastificirane platnice. Plastiko v platnicah so namreč odkrili tudi v dveh zvezkih, ki ju priporočajo šole. Po drugi strani imata dva zvezka sicer na prvi pogled hvalevredno oznako, ki pa ni ravno zaupanja vredna.

Iz kakovostnega papirja

V laboratoriju so jih najprej stehtali in preverili, ali drži zapisano: da imajo vsi zapisano gramaturo 80 g/m2. Ugotovili so manjše razlike, najočitnejšo pri zvezku Tako lahko, kjer je bila manjša za deset odstotkov. Da so zvezki izdelani iz kakovostnega papirja, je dokazal tudi test radiranja, s katerim so ponazorili 1500 potegov s srednje trdo radirko iz naravnega kavčuka. Preverili so glavni vir kemikalij v zvezkih – optična belila – oziroma kako se ta prenašajo na otroke.

S slino se optična belila najbolj prenašajo pri zvezkih Lili in Bine ter Colour your life, z vodo pri Dexy Co in Elisa WorldWide, s kisom pa pri zvezkih Naša ulica. Zelo resnega tveganja pri njihovi uporabi sicer ni, a glede na to, da se z zvezki srečujemo vsak dan in da jih uporabljajo predvsem otroci, previdnost ni odveč.