Pretresljivo sporočilo: poslanki in poslancu SDS zagrozil, da ju bo obesil

Poslanka SDS Mojca Škrinjar je na dom prejela pismo, v katerem ji nekdo grozi s smrtjo. Kot je razvidno iz fotografije, ki jo je objavila na Twitterju, je nekdo iz časopisov izrezal črke ter sestavil napis: »Vemo, kje živite«. Zraven pa je narisal vislice oziroma obešenega človeka. Kot razkriva poštni žig, je nepridiprav pošiljko oddal na Vranskem.

»Nekdo se je potrudil iti do pošte na Vranskem. In mi poslal grožnjo danes v nabiralnik. Začetek volilne kampanje ponosnih naslednikov morilcev?« je na družbenem omrežju zapisala poslanka in pripela fotografije.

Kot je kasneje sporočil njen strankarski kolega Leon Merjasec, je sam na dom prejel identično pismo. Kot je zapisal poslanec, imajo očitno nepridipravi »veliko denarja ali sponzorje.