Premier Golob: škode preko 500 milijonov, trgovine odprte tudi v nedeljo

Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za medije po seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) dejal, da se Slovenija sooča z najhujšo naravno ujmo v zgodovini države, prizadeti sta dve tretjini države. Današnja noč je bila sicer bolj prizanesljiva, a škoda bo verjetno presegla 500 milijonov evrov, je ocenil.

Napori, da bomo spet lahko omogočili normalno življenje, bodo veliki, je opozoril premier. Poškodovani so predvsem cestna in energetska infrastruktura ter več sto objektov za bivanje. Črna na Koroškem je še vedno odrezana od sveta. Primanjkovati je začelo pitne vode in opreme, zato bodo te nujne artikle dostavljali po zraku. Prav tako bodo trgovine - tako živilske, kot tiste s tehnično opremo, odprte v nedeljo oz. bodo odprte dlje, je dejal Golob.

Vse, ki bi želeli pomagati, premier poziva, naj to storijo prek sistema zaščite in reševanja na lokalni ravni, saj ta deluje koordinirano. »Včasih so dobri nameni škodljivi, ko se jih ne da koordinirati učinkovito,« je dejal premier.

»Razglasitev izrednih razmer za zdaj ni potrebna«

Razglasitev izrednih razmer za zdaj ni potrebna, je menil, saj imamo po njegovih besedah enega boljših sistemov za zaščito in reševanje v Evropi in sistem civilne zaščite deluje. Prav tako smo s strani mednarodne skupnosti prejeli več pobud glede pomoči, Golob pa se je za ponujeno pomoč zahvalil. Na seji SNAV so po premierjevih besedah vsi politiki ugotovili, da danes ni čas za iskanje razlik, ampak za enotno delovanje, "da si bodo naši državljani hitreje opomogli". »Želim, da bo ta politična enotnost trajala čim dlje,« je dejal.

Sledi izredna seja vlade, na kateri bodo potrdili predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim želijo predvsem opolnomočiti župane, da lahko nujne ukrepe sprejmejo mimo sistema javnega naročanja in s tem omogočijo normalno življenje svojim občanom. Premier pričakuje, da bo DZ predlog obravnaval že v torek ali sredo.

»Ljudem sporočamo, da niso sami, pomagala bo tudi mednarodna skupnost«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na novinarski konferenci po seji sveta za nacionalno varnost ob tokratni ujmi dejala, da podatki pričajo o strahoviti razsežnosti katastrofe. Izpostavila je enotnost politike, ki sporoča državljanom, da niso sami in da bo država naredila vse, kar lahko. Pomagala pa bo tudi mednarodna skupnost, je dejala.

Predsednica je tudi danes izpostavila prizadevno delo vseh pristojnih služb in reševalnih ekip in se jim zahvalila za njihovo delo. Med drugim je nanizala, da so v zadnjih 48 urah v 145 občinah zabeležili več kot 3000 dogodkov, s helikopterji so rešili že 121 ljudi. "Ti podatki seveda govorijo o tej strahoviti razsežnosti katastrofe, ki ji Slovenija še ni bila priča v svoji samostojnosti," je dejala.

Na današnji seji sveta za nacionalno varnost so se pogovarjali tudi o tem, kaj potem, ko voda odteče. »Vlada bo z vsemi pristojnimi seveda pripravila konkreten načrt, lahko pa že danes rečem, da bo tudi v popoplavni obnovi potrebna medčloveška pomoč, solidarnost. Že danes apeliram na vse, da bodo pomagali tudi po tem, ko bo voda odtekla,« je pozvala.

Po njenih besedah namreč ne bo dovolj samo to, kar bo lahko ponudila država, vsi skupaj bomo morali kot sosed sosedu, kot človek človeku pomagati in verjamem v Slovenijo, da bo stopila skupaj in da bomo s skupnimi močmi pomagali sočloveku in da bomo prebrodili to najhujšo ujmo v zgodovini skupaj in enotno, je dejala predsednica.