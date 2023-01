Premier Golob razkril, kaj ga je na vrhu koalicije totalno šokiralo

Na sredinem koalicijskem vrhu je beseda tekla samo o zdravstvu. Kot je po srečanju sporočil predsednik vlade Robert Golob, so se dogovorili, da bodo vsi prisotni člani koalicije podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je prisotnim predstavil analizo zdravstvenega sistema, ki pa je marsikoga pustila odprtih ust.

O rezultatih analize je v oddaji 24ur zvečer spregovoril Golob. »Danes smo prvič v zgodovini doživeli, da je minister, skupaj s svojo ekipo, pripravil 120 strani dolgo poročilo o analizi stanja o slovenskem zdravstvenem sistemu,« je dejal in pripomnil, da so bile nekatere številke res šokantne. Presenetile so ga anomalije, kako nad pretokom denarja znotraj sistema ni nobenega nadzora, kljub temu da se zdravstvu nameni ogromno denarja.

»Od leta 2019 do lanskega leta so se prilivi v zdravstveno blagajno dvignili s treh milijard na skoraj štiri milijarde in pol. Za milijardo in pol več denarja v treh letih, zdravstvo pa razpada – to je najbolj šokanten podatek, ki smo ga bili danes deležni,« je dejal Golob. Kot še pravi, se na stotine milijonov po sistemu pretaka brez nadzora, zdravstvo pa razpada.

Že 20 let 100.000 ljudi brez osebnega zdravnika

Kot je na sredini novinarski konferenci dejal Golob, je analiza postregla še z enim nepričakovanim podatkom: številka pacientov brez izbranega družinskega zdravnika je že skoraj 20 let višja od 100.000. »In meni je nenavadno, da se tega nihče ni zares lotil,« je dejal. Napovedal je, da bodo v šestih tednih pripravili načrt, kako to številko spraviti v okvirje, ki si jih Slovenci zaslužijo, in jo torej radikalno znižati.