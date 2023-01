Pristojni sporočili, kaj so sprejeli na vrhu koalicije: kdo skriva podatke? (VIDEO)

Poslanke in poslanci strank vladne koalicije ter ministrice in ministri so na tretjem koalicijskem vrhu pretresali izhodišča za zdravstveno reformo. Plačno, pokojninsko in druge reforme bo koalicija pretresala naslednjič, saj jim je, kot kaže, za to tokrat zmanjkalo časa. Te teme naj bi naslovili čez štirinajst dni.

Odločitve, ki so jih na današnjem vrhu koalicije sprejeli poslanci, so na novinarski konferenci predstavili premier Robert Golob, minister in koordinator Levice Luka Mesec ter podpredsednica SD Meira Hot.

Razmere so slabše, kot bi si kdorkoli mislil

»Vrh je bil sklican z namenom, da prebivalkam in prebivalcem Slovenije dokažemo, da smo skupaj odločeni, da reforme, ki jih Slovenija potrebuje, da postane moderna država, tudi izpeljemo,« je navedel predsednik vlade. Analiza zdravstvenega sistema je po njegovih besedah pokazala, da so razmere slabše, kot si kdorkoli v državi mislil. Dobra novica pa je po njegovih besedah, da obstaja načrt, ki ima tudi konkretno časovnico.

Golob je med drugim dejal, da se bodo na področju zdravstva lotili zadev, ki se jih v preteklosti ni nihče. Visoko število neopredeljenih pacientov, o katerem se precej govori v zadnjih tednih, je po njegovih besedah v zdravstvu prisotno že dve desetletji.

Mesec: Na 14 dni se bo reforma usklajevala s koalicijo

Po besedah Mesca je bil eden njihovih ključnih ciljev, da se dogovorijo, da bodo koalicijski partnerji vključeni v pripravo reforme. To bo po njegovih besedah tudi del aneksa h koalicijski pogodbi. Na 14 dni se bo zdravstvena reforma usklajevala s koalicijo v parlamentu.

Meiro Hot pa je presenetilo skrivanje podatkov s strani pomembnih deležnikov, saj na ministrstvu ne morejo dobiti določenih podatkov za pripravo zdravstvene reforme. Ob tem se sprašuje, kako so lahko v preteklosti pripravljali ukrepe, če v osnovi niso vedeli, v čem je problem in kakšne so realne številke, saj da podatki niso odražali realnega stanja.