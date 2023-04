Pred torkovim puntom kmetov so se zaradi obiskov policije oglasili pri Niki Kovač

Pred torkovim protestnim shodom kmetov razburja objava na družbenem omrežju, da je enega od kmetov obiskala policija in ga spraševala, ali se namerava protesta udeležiti. Da to daje vtis zastraševanja, so poudarili v zunajparlamentarni SLS, zaskrbljeni so tudi nevladniki. Policija pravi, da je zbiranje obvestil običajna praksa in ne ustrahovanje.

Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so v torek sporočili, da so opustili pogajanja z vlado, saj ta ne izpolnjuje njihovih pričakovanj. V torek bodo zato v Ljubljani pripravili nov protestni shod, stavkovne aktivnosti pa bodo nato po potrebi še zaostrovali.

Po spletu pa je nato v minulem tednu zakrožila objava enega od kmetov, ki je zapisal, da ga je med delom na kmetiji obiskala policija in vprašala, ali se namerava udeležiti kmečkega protesta v Ljubljani. Policiste je po njegovih besedah zanimalo še, kdo vse se bo protesta udeležil.

SLS: nepotreben pritisk pred protesti, ki daje vtis zastraševanja

Na informacijo so se že v petek odzvali v zunajparlamentarni stranki SLS, kjer so pozvali, da se kmetom omogoči nemoteno izvedbo protesta. Predsednik SLS Marko Balažic je dejal, da take obiske dojemajo kot nepotreben pritisk pred protesti, ki daje vtis zastraševanja.

Inštitut 8. marec: »Pritiski policije so nedopustni ne glede na barvo oblasti«

Na dogajanje so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec in v Pravni mreži za varstvo demokracije. V Inštitut 8. marec so na Twitterju zapisali, da so bili prepričani, da so tovrstne policijske prakse stvar prejšnje vlade, »vendar smo se očitno motili«. Kot so dodali, so pritiski policije nedopustni, »ne glede na barvo oblasti, ne glede na vsebino protesta«.

V Pravni mreži za varstvo demokracije pa so prav tako na Twitterju zapisali, da je policija spregledala, da »njeno ravnanje ne vzbuja zaupanja, ampak nasprotno, deluje zastraševalno, zato predstavlja nesorazmeren poseg v pravico do mirnega zbiranja«. Policija po njihovem obvestila o mirnem zbiranju lahko pridobi tudi na druge načine, na primer s spremljanjem medijev, socialnih omrežij ali v pogovoru z morebitnimi organizatorji.

Policija je v zvezi s tem objavila sporočilo za javnost, v katerem so navedli, da je zbiranje obvestil običajna oblika policijskega dela, s katero ne ustrahujejo nikogar, prav tako pa da tudi ne posegajo v ustavne pravice posameznika do udeležbe na shodih.