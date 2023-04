Kaj se dogaja? Policija obiskuje in zaslišuje kmete pred novim kmečkim puntom

»To, kar se je danes zgodilo na kmetiji Mis presega vse meje zdravega razuma,« s temi besedami je opis dogodkov na kmetiji Mis komentiral evropski poslanec Franc Bogovič. Kmet je na Facebooku zapisal, da je po molži na svojem dvorišču zagledal policijsko patruljo, policista pa naj bi mu zastavila nadvse nenavadno vprašanje, in sicer ali se namera v torek udeležiti kmečkega protesta v Ljubljani. Ko jima je pritrdil, je policista zanimalo, kdo vse bo še tam.

Policisti PU Ljubljana sicer medtem pojasnjujejo, da gre za običajno obliko policijskega dela, s katerim ne ustrahujejo nikogar.

Kaj se je dogajalo na kmetiji Mis?

Nelektoriran zapis kmeta, ki se je kot požar razširil po družabnih omrežjih, objavljamo spodaj.

»Danes po molži se na dvorišče naše kmetije pripelje policijsko vozilo, ravno sem napajal teličke. Gospoda policista lepo pozdravim in ga povprašam kaj bo dobrega. Pravi, da nič, ker so ga poslali, da me vpraša ali grem kot kmet v torek 25.04.2023 na kmečki protest v Ljubljano? Prva moja misel je bila ali se je to res zgodilo zdle? Da res se je, ni bila šala. Skrbi nekoga kaj bom počel? Odgovoril sem DA grem, ker tole je malo preveč. Zanimalo ga je kdo to vse gre, mislim kot v udbaških časih, absurd od absurda. Prosil sem policaja če lahko slikam vozilo, moja starša sta pristopila, policaj je prosil, da ni na sliki. Razumem ga, tudi njim ni lahko vse od korone dalje. Sem mu predlagal, da skupaj protestiramo.«

Policisti: Nikogar ne ustrahujemo

Kaj se je dogajalo in ali drži, da je policija na terenu preverjala, kdo se namerava udeležiti protesta, smo preverili tudi na policiji. Njihovega odgovora še nismo prejeli, so pa medtem na svoji spletni strani objavili pojasnilo PU Ljubljana.

Zapisali so, da policija zaradi nalog varovanja življenja in premoženja ljudi ter ostalih nalog policije, skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (34. člen), glede posamičnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na varnost, zbira obvestila od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno izvajanje policijskih nalog.

»To velja tudi v primeru shodov, kjer poleg tega, da sodeluje z organizatorjem, pred shodi ali drugimi podobnimi dogodki zbere obvestila, da lahko na podlagi informacij načrtuje svoje naloge in se ustrezno pripravi, da lahko zagotavlja varnost ljudi v največji možni meri. Vzpostavitev stikov v takšnih primerih izvajamo tudi v okviru v skupnost usmerjenega policijskega dela s pričakovanji, da v sodelovanju s prebivalci zagotavljamo ustrezne varnostne storitve. Gre za običajno obliko policijskega dela, s katerim ne ustrahujemo nikogar, prav tako pa tudi ne posegamo v ustavne pravice posameznika do udeležbe na shodih. «

Opozicija na nogah

Na vse skupaj že odzvala Slovenska ljudska stranka, ki je tudi sklicala novinarsko konferenco. Preden je stopil pred kamere, pa je evropski poslanec Franc Bogovič na družabnih omrežjih zapisal, da je zaradi omenjenega dogodka jezen.

»To, kar se je danes zgodilo na kmetiji Mis presega vse meje zdravega razuma. Nekaj podobnega se je pred kratkim zgodilo tudi na mirnem zboru kmetov v Sevnici, kjer je policija popisala vse udeležence še pred začetkom. En izmed njih je bil tudi moj nečak. 12. maja 1988, pred 35 leti, nas je Ivan Oman povabil v Unionsko dvorano, kjer smo se odločili, da bi radi živeli v svobodni državi, v parlamentarni demokraciji, brez tajne policije in represije. Celo takrat nas ni popisal noben policist. In nismo si predstavljali, da bomo kdaj živeli v takšni Svobodi … «

Napeta pogajanja

Predstavniki organizacije področja kmetijstva so protest napovedali v torek, ko pogajanja z vlado niso izpolnila njihovih pričakovanj. Kaplja čez rob naj bi bil predlog novele o zaščiti živali, ki je po njihovi oceni ponižujoč. Napovedali so protestni shod in dodali, da bodo stavkovne aktivnosti zaostrovali, če bo to potrebno. Predsednik vlade jim očita, da gre v ozadju za nekaj več in da jih vodi politični interes.