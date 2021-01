Pred odprtjem šol Janša napovedal nove ukrepe še ta teden (VIDEO)

V sredo ali že prej spremembe glede protikoronskih ukrepov



Predsednik vladeje za 17. uri sklical izredno novinarsko konferenco, na kateri je spregovoril o pojavu angleškega seva virusa v Sloveniji in s tem povezanih ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Janša je dejal, da so pred nami zahtevni tedni, zato je treba še toliko bolj upoštevati vse higienske ukrepe. Premier zato vsem predlaga, naj, če je le možno, uporabljajo trislojne kirurške maske ali maske tipa FFP2, ki dajejo večjo zaščito.Janša je uvodoma dejal, da sta dva razloga za sklic izredne novinarske konference dva. Prvi je, da se stanje epidemije ne umirja tako kot v zadnjem obdobju, zato bo v sredo ali že prej, verjetno potreben razmislek o ukrepih, ki jih je vlada v teh dneh v nekaterih regijah sprostila.»Stanje epidemije v Sloveniji se ne umirja. Situacija se poslabšuje. /.../ V sredo bo zagotovo nekaj sprememb glede protikoronskih ukrepov; če testiranje pokaže razširjenost angleškega seva, pa že prej. Vsi si želimo, da v pozitivno smer, ampak številke prejšnjih dni, tega ne dopuščajo,« je dejal Janša.Drugi razlog za sklic izredne novinarske konference pa je, da so v Sloveniji včeraj odkrili prvo osebo, ki je bila uradno pozitivna na angleški seva novega koronavirusa. V Slovenijo ga je prinesel državljan Kosova, ki ima v Sloveniji začasno prebivališče, v Slovenijo pa je prišel iz Belgije.»Iz sistema za zgodnje obveščanje so nas belgijske oblasti obvestile, da se pri nas nahaja oseba, ki je bila v Belgiji potrjena na angleški sev 16. januarja in takrat je odpotovala proti Slovenijo. V Slovenijo je pripotovala včeraj in to s testom, ki je bil negativen. Oseba je imela dva testa – enega pozitivnega in enega negativnega,« je dejal Janša in dodal, da preverjajo, kako je to mogoče. »Skrbi me, da je oseba, pri kateri so odkrili angleški sev, dajala lažne podatke,« je dejal Janša.Poleg enega potrjenega primera angleškega seva, ki je bistveno bolj nalezljiv, za zdaj še sum na dva primera angleškega seva.Oseba z angleškim sevom je zagotovila, da v Sloveniji ni bila v stiku z nikomer, a po besedah Janše to še preverjajo.Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo se v torek v devetih od 12 statističnih regij v šole znova vračajo učenci prvih treh razredov osnovne šole, vrtci pa bodo začeli znova delati v polnem obsegu. Janša je potrdil, da se šole in vrtci odpirajo po programu. »Odpiranje šol je v odgovornosti staršev. Naše ravnanje mora biti skrajno previdno. Glede na stanje epidemije moramo ukrepe jemati z vso resnostjo.«Janša je poudaril, da morajo biti šole iz regij, kjer se epidemiološka slika slabša, pripravljene na to, da se lahko šole tam tudi zaprejo. »Stanje po regijah se spreminja, danes je slabše kot v sredo. Glede na načrt je to parameter, ki ga bomo upoštevali do torka do 24. ure. To bo relevanten podatek za odločanje v sredo in tisti podatek bo veljal za šole za prihodnji teden. Če bi od tega odstopali, bi bilo preveč zmede. Poleg tega je možno glede na vse razprave, glede na vse ukrepe za varno šolo, še vedno tudi v takem stanju šolo izvesti kolikor toliko varno. Če bodo v šolah okužbe, bodo otroci iz tistega razreda doma, bo pouk na daljavo. Verjetno bo veliko kombinacij, če bo sistem vzdržal, bodo kombinacije, če bodo okužbe v posameznih okoljih. Še vedno to govorimo z vidika stanja, ki ga imamo glede na današnje podatke glede angleškega seva. Zdaj presajamo tudi za nazaj, bomo videli v torek, kaj bo nazaj«.Na posebno zaprosilo je slovaška vlada omogočila, da smo takoj dobili nekaj tisoč posebnih testov, ki so občutljivi samo na angleški sev korone. Pristojni z inštituta za javno zdravje so včeraj te teste na Slovaškem že prevzeli in danes na nekaterih mestih za nazaj že testiramo nekatere vzorce. Klasični PCR testi ne ločijo med mutacijami, zato je potrebno posebno testiranje. Tekom jutrišnjega dne bo izvedeno testiranje vzorcev iz vseh regij in najkasneje v torek preko dneva pričakujemo prve rezultate tega preverjanja za nazaj.Na spodnji povezavi spremljajte z nami prenos nagovora predsednika vlade.