Janša sklical izredno novinarsko konferenco

WHO: Zapiranje šol skrajen ukrep

Ob pojavu novih, bolj nalezljivih mutacij novega koronavirusa se številne države znova odločajo za zapiranje šol. A svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, naj bo to skrajen oziroma začasen ukrep in samo na lokalni ravni tam, kjer se okužbe širijo bolj intenzivno. Hkrati WHO svetuje državam, naj sproti preverjajo aktualne smernice, sploh glede novih različic novega koronavirusa, katerih vpliv organizacija še preučuje.



Na območjih z nižjim številom okužb je po navedbah WHO malo verjetno, da bodo šole žarišča okužbe. Kjer se okužbe hitro širijo, so v šolah nujni zaščitni ukrepi. Šole potrebujejo načrte za preprečevanje in obvladovanje morebitnih izbruhov okužbe, ki vključujejo prezračevanje, čiščenje površin, umivanje rok, sodelovanje s starši, uporabo zaščitnih mask in zagotavljanje razdalje.



WHO še priporoča uporabo zaščitnih mask za otroke, starejše od 12 let pod enakimi pogoji kot za odrasle. Ustrezno medsebojno razdaljo je mogoče doseči z omejitvijo števila učencev v razredu, izmenskim poukom ter omejevanjem mešanja učencev iz različnih oddelkov. V srednjih šolah so potrebni strožji preventivni ukrepi, dijakom pa svetujejo omejitev stikov zunaj šole.

Angleški sev bolj smrtonosen?

Največ preglavic novi sev s hitrim širjenjem trenutno povzroča v Angliji, kjer so 6. januarja že tretjič ustavili javno življenje. Britanski premier Boris Johnson dopušča možnost, da se nekateri otroci v šole ne bodo vrnili niti do poletnih počitnic.



Johnson je opozoril, da bi bil lahko novi sev ne le bolj nalezljiv, ampak tudi bolj smrtonosen, saj so se pojavili indici, da je morda povezan z višjo stopnjo smrtnosti.

Premier in začasni minister za zdravjebo popoldne spregovoril o pojavu angleškega seva novega koronavirusa v Sloveniji ter s tem povezanih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, so sporočili iz Ukoma. O čem bo tekla beseda, ni znano, tega ne razkrivajo niti v kabinetu predsednika vlade.Po neuradnih informacijah RTV Slovenija so pri nas odkrili osem primerov okužbe z novim, angleškim sevom virusa.V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so prejšnji teden potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, saj v vzorcu niso imeli dovolj virusa. Danes so pojasnili, da odtlej niso zaznali kakšnega novega vzorca, v katerem bi bil novi sev. Tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljanije to potrdil.Janša je prejšnji teden na novinarski konferenci dejal, da so vsi, ki se pri nas ukvarjajo s covidom 19, prepričani, da imamo angleški sev pri nas že nekaj časa. Čudno bi namreč bilo, da je povsod v naši okolici, le pri nas ne. So se pa voditelji članic EU v četrtek strinjali, da pojav novih sevov virusa terja ohranitev ali okrepitev omejitvenih ukrepov, okrepitev genomskega sekvenciranja (analize sekvenc genoma virusa) in pospešitev cepljenja.Nevarnost novih sevov (gre za angleški, škotski in južnoafriški) je predvsem v tem, da povzročajo večjo kužnost. Po ocenah strokovnjakov se je reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi okuži en človek, pri novem sevu povečalo za približno 0,4.V NLZOH pravijo, da je oblika novega seva virusa, na katero morajo protitelesa delovati, kljub mutacijam enaka. To dokazujejo tudi primeri iz Anglije, kjer niso opazili ponovnih okužb z novim sevom pri ljudeh, ki so že bili okuženi s starim virusom. Protitelesa, sprožena ob prvi okužbi, tako varujejo tudi pred novim sevom, kar naj bi pomenilo, da je cepivo proti covidu 19 učinkovito tudi proti novemu sevu.