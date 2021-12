Poklukar: Pred vrati Slovenije je nova nevarnost (VIDEO)

Ob 12. uri so pred javnost stopili minister za zdravje Janez Poklukar, predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb. Govorili so tudi o uporabi proticovidnih zdravil molnupiravir in roactemr.

»V Sloveniji medicinska stroka ves čas sledi razvoju,« je dejal Poklukar in dodal, da pri prihodu proticovidnih zdravil ni bilo nobene izjeme. V teh dneh v Slovenijo prihaja zdravilo Molnupiravir za zdravljenje bolnikov s covid-19. NIJZ in infekcijska klinika sta po njegovih besedah naredila pomembne korake, da smo v tem mesecu prejeli zdravila za več kot 5700 zdravljenj.

Ključno pri tem zdravilu je, da za razliko od prejšnjih, to zdravilo ni potrebno prejemati intravenozno ali podkožno, temveč se to zdravilo prejema v obliki tablet.

Opozarja še, da je stanje v Sloveniji še vedno resno, saj intenzivno terapijo še vedno potrebuje 260 ljudi. Minister je poudaril tudi, da je pred vrati Slovenije nova nevarnost, ki se imenuje omikron. Ob tem je pozval vse, naj dosledno upoštevajo ukrepe in pristopijo k cepljenju.

Pacient bo moral podpisati soglasje

Po besedah Lejko Zupancove je povprečna starost med hospitaliziranimi v UKC Ljubljana 69 let, najmlajši bolnik pa ima 27 let. Novo zdravilo je namenjeno tistim, ki imajo višje tveganje za težji potek bolezni. Ker še nima uradnega dovoljenja za promet, bosta zdravnik in pacient morala podpisati soglasje za uporabo tega zdravila.

Za začetek bo zdravilo na voljo v štirih bolnišnicah, čez nekaj dni pa po vseh bolnišničnih lekarnah. Predstojnica infekcijske klinike pričakuje, da bo molnupiravir v kratkem dobil tudi uradna dovoljenja.

Pomemben napredek pri obvladovanju epidemije

Komisija RS za medicinsko etiko, ki deluje v okviru ministrstva za zdravje, je v torek sporočila, da nima etičnih zadržkov za predpisovanje in uporabo zdravila Lagevria, znano tudi kot molnupiravir. Meni, da prinaša pomemben napredek pri omejevanju epidemije. Zdravilo, ki sicer še ni registrirano, je v uporabo 19. novembra priporočila Evropska agencija za zdravila.