Pred 20 leti Slovenija del zgodovine, bo tokrat izvisela?

Srečanje Busha in Putina na Brdu pri Kranju je potekalo nekaj mesecev pred terorističnimi napadi 11. septembra na ZDA.

Za prestiž, da bi bile gostiteljice zgodovinskega srečanja, se potegujejo številne prestolnice in druga mesta. A odločitev je po poročanju ameriškega medija Politico, ki se sklicuje na dobro obveščenega državnega uradnika ZDA, pa tudi nekaterih drugih medijev, že sprejeta. Srečanje naj bi bilo junija v Ženevi. Natančen datum še ni znan, naj pa bi se to zgodilo, ko bo Biden sredi junija na obisku v Evropi.



Biden se bo junija srečal z voditelji držav EU in zveze Nato v Bruslju, načrti za srečanje s Putinom pa se še lahko spremenijo. O Ženevi kot najverjetnejšem kraju srečanja je poročala tudi televizija NBC.



Politico poroča, da je Bidnova vlada kot o kraju srečanja razmišljala tudi o Dunaju, Helsinkih in Bratislavi, kjer sta se leta 2005 že srečala Putin in Bush mlajši. Helsinki so izpadli zaradi tega, ker sta se tam že srečala Putin in Trump.



Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v ponedeljek izjavil, da je Putin na splošno naklonjen srečanju z Bidnom za pogovor o bilateralnih vprašanjih in za sodelovanje o urejanju regionalnih konfliktov in kriz.



V Ženevi sta se leta 1985 sestala predsednik Ronald Reagan in vodja Sovjetske zveze Mihail Gorbačov, leta 2015 pa so tam potekala pogajanja, ki so pripeljala do mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu.



Odnosi med Rusijo in ZDA so napeti med drugim zaradi računalniških napadov, vpletanja v ameriške volitve in vojne v Ukrajini, vendar pa so tudi področja, na katerih imata državi skupne interese, kot so jedrski sporazum z Iranom, zmanjšanje jedrske oborožitve in podnebne spremembe.



Kje se bosta prvič srečala novi predsednik ZDAin predsednik Rusije, voditelja dveh svetovnih velesil, je vprašanje, ki si ga zadnje mesece postavlja svetovno javnost. Da se bosta srečala v neki tretji državi, je jasno, kdo pa bo deležen tega diplomatskega prestiža? Pred leti, ko se je Putin prvič srečal s tedanjim predsednikom ZDA, je bila to Slovenija.Da obudimo spomin: 16. junija 2001 sta se Bush, ki je nekaj mesecev prej prisegel kot 43. predsednik ZDA, in Putin prvič iz oči v oči srečala na Brdu pri Kranju. Srečanje sta gostila tedanji slovenski premierin predsednik države. Oči svetovne javnosti so bile uprte v našo državo. Ime Slovenije se je v svetovnih medijih pogosteje začelo ponavljati tudi ob kandidaturi in kasnejši zmagiza predsednika ZDA. Čeprav je njegova ženarojena v Sevnici, pa slavni par iz Bele hiše nikoli ni obiskal Slovenije.Po dveh desetletjih bi se naša država lahko ponovno znašla v središču pozornosti, če bi gostila srečanje med Bidnom in Putinom. »Slovenija je vedno pripravljena gostiti takšno srečanje,« pravijo na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga vodi, in dodajajo, da »pogovori o tem še ne potekajo.« Podobno odgovarjajo na ameriški ambasadi v Ljubljani, kjer pa ne pričakujejo, da bi bilo srečanje s Putinom Bidnovo prvo srečanje s kakšnim tujim voditeljem. Ugibanje o lokaciji srečanja pa da je še preuranjeno.