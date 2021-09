Pozor, začenja se obnova Celovške ceste v Ljubljani

Danes bo stekla obnova Celovške ceste v Ljubljani. Direkcija za infrastrukturo bo dela začela na odseku od križišča s Prušnikovo ulico pri cerkvi do vključno nadvoza čez ljubljansko severno obvoznico. Obnova bo potekala v več fazah.



V sklopu del bodo izvedli obnovo voziščne konstrukcije, ki bo obsegala rezkanje in zamenjavo obrabno-zaporne plasti z novim asfaltom ter globinsko sanacijo posedkov in globljih razpok. Obnovili bodo tudi obstoječo prometno signalizacijo in izvedli debeloslojne talne obeležbe.



Obnovo cestišča bodo na direkciji razdelili v več faz, in sicer tako, da bo vedno prevozen en pas na dvopasovnem smernem vozišču. V času izvajanju gradbenih del na desnem voznem pasu bodo dela potekala tudi na avtobusnem postajališču. Avtobusno postajališče bo začasno urejeno na desnem pasu kot niša znotraj gradbišča, so pojasnili. V času izvajanju gradbenih del na levem voznem pasu pa bo uporaba avtobusnega postajališča potekala nemoteno.



Gradbena dela na območju križišč bodo potekala v celotni širini dvopasovnih smernih vozišč s popolno zaporo priključne lokalne ceste. Obvoz priključne ceste bodo uredili po vzporednih lokalnih cestah na sosednje križišče.



Kot so še navedli na direkciji, bodo dela v območju križišč potekala izključno med vikendi oziroma dela prostimi dnevi, ko so prometne obremenitve manjše. Delna oziroma polovična zapora ceste je načrtovana od danes naprej. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena v novembru, vsem uporabnikom pa se direkcija zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

