Pozor! V Dravogradu in Vuzenici so se zaradi nevarnosti sprožile sirene

Zaradi naraščanja pretoka reke Drave so se v Dravogradu in Vuzenici sprožile sirene, ki opozarjajo na nevarnost. »Ker pričakujemo nadaljnje naraščanje pretoka Drave, predlagamo, da občani na območjih, ogroženih zaradi poplavljanja Drave, poskrbite za izvedbo zaščitnih ukrepov pred morebitnim poplavljanjem,« so sporočili iz centra za obveščanje.

Pretok reke Drave je ob 7.40 na hidroelektrarni Dravograd znašal 1280 kubičnih metrov na sekundo, na hidroelektrarni Vuzenica pa 1521 kubičnih metrov na sekundo, so še navedli na slovenjgraškem regijskem centru za obveščanje.

Rdeče opozorilo

Agencija RS za okolje je za danes izdala rdeče hidrološko opozorilo za celotno območje toka reke Drave v Sloveniji, saj so predvidene poplave večjega obsega. Po napovedih hidrologov bo pretok reke Drave v dopoldanskem času znašal do 1800 kubičnih metrov na sekundo, povečani bodo tudi dotoki Drave v Sloveniji.

Že v četrtek popoldne so z Občine Dravograd sporočili, da so prejeli obvestilo o napovedanem naraščanju pretoka reke Drave in da bodo, ko bo reka dosegla pretok 1200 kubičnih metrov na sekundo, sprožili sireno z znakom za splošno nevarnost.

Kot so navedli na občini, se pričakuje poplavljanje v najbolj ogroženih delih na Ribiški poti in ob reki Meži. Dravograjski gasilci so že od četrtka zvečer v pripravljenosti, občanom so danes na že znani lokaciji pod mostom pri dravograjski pošti na voljo pesek in vreče.

K samozaščitnemu ravnanju je občane v četrtek pozvala tudi Občina Vuzenica, kjer je, tako kot v Dravogradu, še vedno živ spomin na katastrofalno poplavljanje reke Drave v začetku novembra 2012.