Ob morju so se ponoči oglasile opozorilne sirene

Za gasilci in enotami civilne zaščite po Sloveniji je težka in naporna noč. Na obalnem območju je minulo noč morje prestopilo obalno črto, zato so sprožili opozorilne sirene. Več težav pa so povzročile obilne padavine, zaradi katerih je meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole. Ob treh so se razmere umirile. Enote civilne zaščite so bile na terenu tudi v Piranu in Šalari. Luka Koper je spet odprta.

Ob večerni plimi je morje v Piranu prestopilo rob obalne črte. V Piranu so sireno javnega alarmiranja sprožili ob 23.17, ob 00.07 pa še v Izoli. Pod vodo so bili deli piranske punte, so sporočili s CORS. Po teh podatkih je na Obali padlo več kot 28 litrov vode na kvadratni meter.

Poplavilo dele mestnega središča

V Izoli je voda dosegla Prešernovo nabrežje, a se ni prelila, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Zdenko Deželak. Dodal pa je, da je zaradi močnega deževja poplavila meteorna kanalizacija. Do 20 centimetrov vode je bilo na Manziolijevem trgu, Ljubljanski ulici in bližnjih delih mestnega središča. Najhuje je bilo med 1. in 2. uro. Enote civilne zaščite so bile na terenu do 3. ure.

Koprska gasilska brigada je ponoči posredovala petkrat. Pomagala je pri črpanju vode v Izoli. Gasilci so bili v pripravljenosti tudi v Vanganelski dolini oziroma v Šalari, kjer obstaja nevarnost, da bi Badaševica prestopila bregove. Vodo so črpali tudi v Izletniški ulici v Žusterni, kjer se je pred tedni sprožil zemeljski plaz.

Na pristaniški kapitaniji so za STA povedali, da je veter ponoči oslabel, tako da je pristanišče od 2. ure spet odprto.