Se bo uresničil črn scenarij? Zaprtih je več cest

Po nočnem deževju, ki se ponekod nadaljuje, pretoki rek po državi naraščajo. Reke v zgornjem Posočju, porečju Save Bohinjke, Sava v zgornjem toku ter Reka pri Ilirski Bistrici poplavljajo. Zaradi poplav in plazov je neprevoznih več cest. Se pa za zdaj niso uresničili najbolj črni scenariji, tudi v Baški grapi je noč minila brez hujših težav.

Ponekod je nekaj težav povzročil veter, poplavljalo je tudi morje, nekaj gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Za celotno državo sicer velja rumeno vremensko opozorilo, za porečje Drave, ki bo poplavljala, pa rdeče hidrološko opozorilo.

Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča. Kot je poudaril Šmid, pa se najhujše napovedi niso uresničile. Narasli so sicer tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš, je za STA dodal Šmid.

Pretok reke Drave je bil na meji z Avstrijo ob 5. uri okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo in se povečuje. V dopoldanskem času bo predvidoma pretok dosegel do 1800 kubičnih metrov na sekundo, povečani bodo tudi dotoki. Predvidene so poplave večjega obsega, je zapisano v jutranjem hidrološkem opozorilu Agencije RS za okolje (Arso).

Reke v Posočju so večinoma že dosegle največje pretoke. Visokovodni val na Savi se bo v naslednjih urah pomikal proti srednjemu toku, kjer bo Sava poplavila in predvidoma sredi dneva dosegla največji pretok. Sava bo v Šentjakobu dosegla pretok okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo. Razlivale se bodo tudi druge reke v več delih države. Poplavlja tudi morje.

Po podatkih centra za obveščanje je bilo zaradi ujme ponoči aktiviranih 62 gasilskih enot, zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Gasilci na delu

Gasilci so že v četrtek preventivno čistili prepuste, polnili protipoplavne vreče, odstranjevali podrta drevesa, preko noči pa iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo. Prav tako so preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh, ki jih je poškodoval veter, in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije. Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo tudi več cestišč.

Po državi je zaradi poplav in plazov zaprtih več cest. Med drugim so po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaprte ceste Stara Fužina-Ribčev Laz pri Stari Fužini, cesta Volče-Tolmin pri Tolminu in cesta Most na Soči-Tolmin na več odsekih. Prelaz Korensko sedlo je zaprt na avstrijski strani. Preventivno je zaradi vremenskih razmer zaprta tudi cesta Bresternica-Gaj-Sv. Jurij. Na cesti Železniki-Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila. Je pa od 5. ure spet odprta cesta skozi Baško grapo.

Medtem je Arso omilil vremensko opozorilo za danes, tako da za celotno državo do popoldneva velja rumeno vremensko opozorilo, in sicer zaradi padavin in neviht na severozahodu, drugod pa je rumeno vremensko opozorilo izdano zaradi možnega močnejšega vetra in nevih