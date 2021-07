Pozor, to so nova pravila ob vračanju v Slovenijo

Kreka skrbijo predvsem vnosi novega koronavirusa iz tujine. Evropa se je zelo odprla, tudi Slovenci. To tveganje smo sprejeli, a če se bodo stvari zaostrovale, bo treba sprejeti ukrepe, ki bodo zmanjševali to tveganje.

Med dvakrat cepljenimi zbolelih praktično ni

Lahko četrti val ustavimo? Odvisno od vnosov, pravi Mateja Logar. Kako bomo ukrepali, je odvisno od tega, kako bomo cepljeni. Več cepljenih, manj zapiranj, sporoča javnosti Logarjeva.

»Šole so mesto, ki bi ga mi radi imeli odprtega in ga bomo imeli odprtega samo, če se bomo vsi potrudili za to.« To govori Krek o šolanju. Logarjeva je pojasnila, da glede šolanja potekajo sestanki, vendar v tem trenutku še niso sprejeti nobeni sklepi. Se pa trudijo, da bi populacija, ki se lahko cepi, bila v čim večjem številu cepljena, saj potem ni treba pošiljati celega razreda v karanteno. Prioriteta je cepiti čim več.

»Zelo velika verjetnost, da gre za delto, saj je v Španiji prevladujoča,« na vprašanje o različici, s katero bi se lahko okužili maturanti v Španiji, odgovarja Logarjeva.

Ukrepi, ki veljajo ob vstopu v državo

»Očitno bomo šli v nov val,« je ob začetku današnje novinarske konference, ki se vrača zaradi rasti števila okužb s sars-cov-2, dejal predsednik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Meni, da bo R rasel in tudi epidemija. Razlog? Sev delta. Krek pravi, da imamo v Sloveniji za ta čas precej veliko število novookuženih. Pravi, da se je trend obrnil navzgor, val pa se lahko po njegovem mnenju potegne celo do septembra. Delto je Krek označil za največjo grožnjo. Dva ukrepa sta po njegovem nujna – cepljenje in poostritev dobro znanih ukrepov: maske, umivanje rok, higiena kašlja in ustrezna razdalja.Glede cepljenja je dejal, da s tem preprečujemo smrti. Prejšnji teden je po Krekovem mnenju cepljenje sicer malo zastalo, zdaj pa da se spet lepo razvija. Po njegovih besedah smo na sredini v evropskem prostoru.Vodja strokovne skupineje spregovorila o spremenjeni varianti novega koronavirusa, delti. Začelo se je v Indiji, v Evropi pa v Veliki Britaniji, kjer pa so najprej cepili z enim odmerkom. Opozarja, da zbolevajo mladi, tistih, ki cepljeni z obema odmerkoma, pa med obolelimi skoraj ni.Delta se širi lažje, hitreje, kar pomeni, da se moramo toliko bolj držati ukrepov, s katerimi preprečujemo širjenje bolezni. To so umivanje rok, higiena kašlja in razdalja. Če ustrezne razdalje, uporabljajmo maske, je jasna.​Pri mlajših, okuženih z delto različico, je potek sorazmerno blag, pravi Logarjeva. Izpostavlja pa, da moramo v Sloveniji dvigniti delež precepljenih med starejšimi. Poudarja, da je trenutno prelomni trenutek, če želimo, da bomo v jesen zakorakali čim bolj zaščiteni, da bo potrebnih čim manj ukrepov, in da bomo lahko zaživeli podobno kot v letu 2019.Strokovna skupina je predlagala, da imamo po 15. juliju sistem digitalnega covidnega potrdila za vstop v Slovenijo. S tem načinom vemo kdo prihaja in kako je zaščiten ob prihodu v Sloveniji.Vlada je podaljšala ukrepe, ki že veljajo, sprejet pa je nov odlok, ki velja od sobote in do vključno 14. julija. Odlok prinaša nekatere spremembe glede vstopa v državo in sicer:– če prihajate iz zelene države – sprememb ni;– če iz oranžne: brez karantene, če imate ustrezno dokazilo, da prebolevnik, cepljen ali cepljeni prebolevnik; če tujec brez prebivališča v Slovenji, gre v karanteno za deset dni, če ima prostor, kjer bo prestajal karanteno;– če iz rdeče: brez napotitve v karanteno, če potrdilo, da prebolevnik, cepljen ali cepljeni prebolevnik, tudi če del digitalnega covidnega potrdila; če ni takega potrdila, gre v karanteno; če tujec, v karanteno, če predloži negativni rezultat PCR-testa in ima zagotovljen prostor, kjer bo prestal karanteno:– če iz temnordeče: brez karantene, če imate ustrezno dokazilo, da prebolevnik, cepljen ali cepljeni prebolevnik, tudi če del digitalnega covidnega potrdila EU ali druge države; če za tujca, brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop ne dovoli;