Beovićeva o tem, kaj lahko storimo, da se izognemo strogim ukrepom omejitve gibanja

Pisni poziv zdravstvenim delavcem k cepljenju

Naše cepivo za Egipt Poklukar je danes potrdil, da bo od 300.000 neporabljenega cepiva AstraZenece, Slovenija 250.000 doz donirala Egiptu. Interes za cepljenje s tem cepivom je pri nas zelo nizko, tem dozam pa bo že z avgustom potekel rok uporabe.

V sredo je bilo v 1713 PCR-testih potrjenih 68 okužb z novim koronavirusom. Povečanje okužb gre večinoma na račun vrnitve maturantov iz Dolenjske (med 343 dijaki so potrdili 58 okužb). Vsi so v karanteni, s katero različico so okuženi, še proučujejo. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZe v izjavi za medije izpostavila problematiko pri cepljenju. »Zavedati se je treba, da cepljenje ščiti posameznika. Cepiva so učinkovita pred hudim potekom bolezni covid 19, še posebej za za starejše ljudi ali tiste s kroničnimi boleznimi.« Pozvala je vse, ki so starejši od 50 let, imajo sladkorno bolezen ali prekomerno maso, da zaščitijo svoje zdravje.V Sloveniji populacija ljudi nad 50 let po njenem še ni dovolj precepljena, a kljub temu, da bo virus še naprej krožil med nami, je treba storiti nekaj, da ne bomo imeli velikega števila hospitaliziranih, kar bi zablokiralo bolnišnice. »Če bomo to s cepljenjem preprečiti, bomo imeli okužb veliko, vendar hospitalizacij manj. To pa pomeni, da ne bodo potrebni restriktivni ukrepi, kot so omejitve gibanja in podobno. To res lahko naredimo.« Meni še, da nas je obdobje v preteklih valih naučilo, da je ukrepe treba sprožiti pravočasno. Po drugi strani pa je tudi poudarila, da če se dosledno držimo manj strogih ukrepov, potem tudi strožji niso potrebni. Poudarila je, da je nova različica bolj kužna, zato poziva ljudi, naj se zaščitijo.Cepljenje otrok trenutno ni prioriteta, je pa priporočljivo, da se tudi mlajši cepijo. Stroka si v tem trenutku najbolj želi, da se s cepivi dobro zaščiti populacija ljudi nad 50 let.Minister za zdravjese je danes srečal s predsednico zbornice zdravstvene negein po srečanju sporočil, da bodo zdravstvenim delavcem izdali pisni poziv k cepljenju. »Na nas vseh je, še posebej na zdravstvenih delavcih, da znanje in vedenje o učinkovitosti cepiv prenesemo do vsakega prebivalca. Pomembno je, da uresničujemo protokol PCT, verjamem, da bomo lahko tako na normalen način obvladali epidemijo. Ta trenutek delamo vse v smeri pozitivne komunikacije, ne razmišljamo pa o obveznem cepljenju, čeprav ponekod po Evropi to že prakticirajo,« je povedal Poklukar, Ažmanova se je strinjala, da prisila ne bi učinkovala. Kot je ocenila, je precepljenost zdravstvenega osebja 50- do 60-odstotna.