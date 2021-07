Maturanti iz Španije okuženi s korono: med njimi vsak dan več pozitivnih

Delež pozitivnih znaša štiri odstotke

V Sloveniji je bilo včeraj 1713 PCR-testov, pozitivnih je bilo 68 oseb (4 odstotke testiranih). Opravili so še 19.185 hitrih testov. Povprečje zadnjih sedem dni znaša 37,1 ali petino več kot dan prej, 14-dnevna pojavnost pa 21,4 na 100.000 prebivalcev (skoraj šest odstotkov več).

Vračajo se gorenjski dijaki

Med novomeškimi dijaki, ki so se v soboto vrnili iz španskega letovišča Lloret de Mar, so v nedeljo potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom ( več v članku Maturanti iz Španije prinesli korono ). Od takrat je število okuženih skokovito naraslo, včeraj smo poročali že o 50 pozitivnih . Kako se je okužba prenesla, za zdaj še ni znano, saj naj bi se držali priporočil za zajezitev koronavirusa.Zdravnicaje danes razkrila, da je bilo v Lloret de Maru 334 maturantov. Že na hitrih testih je bilo ob povratku nekaj pozitivnih, do danes pa je bilo na PCR-testu pozitivnih 58 oseb. Vse dijake so poslali v karanteno, medtem pa družina poslanih v karanteno omejitev nima. Ali gre pri okuženih za različico delta, še ne vedo, je pa možno, da gre tudi za kakšno drugo varianto.Z maturantskega izleta se danes vrača še neka gorenjska skupina (okoli 300 jih je), pri kateri pa so vsi testi negativnii. Organizatorja so že obvestili, naj čim bolj omejijo stike. Sicer pa dokler ni pozitivnega stika, v karanteno ne bodo napoteni.