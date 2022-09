Pozor, Sloveniji znova grozijo poplave

Zaradi novih padavin bodo danes zvečer, ponoči in v četrtek čez dan znova naraščale reke v večjem delu države. Ker so rečne struge zaradi prejšnjih padavin že precej polne, bodo reke hitro dosegle velike pretoke, nekatere med njimi se lahko tudi razlijejo, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Močni nalivi so zelo verjetni vse do sobote.

Najbolj bodo v četrtek narasle reke na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji, v porečju Savinje, Podravju in Slovenskih goricah. Predvsem na teh območjih bodo mogoča razlivanja, ob dolgotrajnih nalivih pa tudi poplavljanja meteornih in zalednih voda.

V petek bo večina rek še naraščala, njihova vodnatost bo velika. Najbolj bodo narasle reke v južni in jugovzhodni Sloveniji, tudi tam bodo mogoča razlivanja. Postopno upadanje gladine rek pričakujejo šele ob koncu tedna.

Trenutno sicer reke v večjem delu države upadajo, zmerno naraščata le Krka in Kolpa, Ljubljanica se razliva na običajnih območjih na Ljubljanskem barju. Pretoki so po večini srednji, velike ohranjajo posamezne reke v zahodni in osrednji Sloveniji ter Kolpa, reke v Prekmurju imajo majhne pretoke pretoke. A to se bo v večjem delu države najverjetneje spremenilo že danes zvečer in v četrtek.

Dež bo ponehal šele v soboto

Po napovedi Arsa je od danes zvečer do noči na soboto predvsem na območju zahodne, osrednje in južne Slovenije zelo velika verjetnost za deževje z močnimi in dolgotrajnimi nalivi, ki lahko dlje časa vztrajajo na enem območju.

Prav tako bodo naši kraji danes ponoči, v četrtek in petek pod vplivom močnih in vlažnih višinskih jugozahodnih vetrov, na območju severnega Jadrana pa bo tudi ciklonsko območje. V plitvi plasti pri tleh bo vzhodno od alpsko-dinarske pregrade pihal vzhodni in jugovzhodni veter, zahodno od pregrade pa jugozahodnik, opozarjajo.

V soboto naj bi dež ponehal, oblačnost se bo trgala. Pihal bo jugozahodnik. Topleje bo.