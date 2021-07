Pozor pred klopi in komarji, okužena je lahko tudi voda

Mrzlica, vročina, glavobol, slabo počutje – ne, ne govorimo o simptomih covida-19, s katerim bijemo bitko že dolge mesece. Govorimo o tularemiji, zajčji mrzlici, ki se letos, tako kot mišja, pojavlja neobičajno veliko. »Letos smo zaznali 18 primerov zajčje mrzlice, od tega 17 v goriški statistični regiji in enega na Gorenjskem. V naravi se zaščitimo z repelentom. FOTO: Lifemoment/Getty Images Med letoma 2005 in 2020 smo v vsej Sloveniji zabeležili 29 tovrstnih primerov, večinoma na Gorenjskem in v Prekmurju, na Goriškem pa do letos zadnjih 20 let ni bilo primerov tularemije,«...