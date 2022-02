Pozor, ne nasedajte! Osamljeno Slovenko opeharil za 110 tisočakov (VIDEO)

Te dni ves svet govori o izraelskem prevarantu, ki se predstavlja z imenom Simon Leviev. Zgodbo o tem, kako je preko aplikacije za zmenke zavedel številne ženske po svetu, so predstavili v Netflixovem dokumentarnem filmu The Tinder Swindler. S tem, da se je izdajal za bogatega poslovneža in jim dlje časa pihal na dušo, je pridobil njihovo zaupanje in jih prepričal, da so mu nakazovale večje količine denarja. Na ta način se je okoristil za več kot deset milijonov evrov. Trenutno je ponovno na prostosti, zato je le vprašanje časa, kdaj se bo v njegovo zanko ujela nova žrtvev.

V Sloveniji do 60 ljubezenskih prevar letno

Kljub temu da se zdijo zgodbe prevaranih deklet mnogim neverjetne, pa se podobni primeri dogajajo tudi v Sloveniji. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost (SI-CERT) opozarja, da iskanje partnerja na spletu ni nič neobičajnega, vendar pa takšen način spoznavanja prinaša tudi številne varnostne izzive. Na osamljene ženske med drugim prežijo spletni goljufi, ki jih poskušajo z laskavimi besedami zvabiti v t.i. ljubezensko prevaro. Zadnja 3 leta v Sloveniji redno beležijo med 50 in 60 prevar letno, pri čemer lahko oškodovanja znašajo tudi več deset tisoč evrov.

Svojim žrtvam pihajo na dušo. FOTO: Za Ljubezen

Goljufi svoje žrtve iščejo na aplikacijah za zmenke ali družbenih omrežjih kjer jim pošiljajo prošnje za prijateljstvo. Predstavijo se kot vojak iz ZDA na mirovni misiji v Afriki ali na Bližnjem Vzhodu, delavec na naftni ploščadi, zdravnik v Siriji, v vsakem primeru pa so vedno ločeni ali ovdoveli z majhnim otrokom.

Z žrtvijo, običajno osamljeno žensko srednjih let, delijo fotografije in svojo (običajno tragično) življenjsko zgodbo, s kateri želijo vzpostaviti čim bolj intimen odnos. Ko goljufi po več tednih ali mesecih dopisovanja začutijo, da je čustvena vez z žrtvijo vzpostavljena, se nanjo obrnejo s prošnjo za denar. Izgovori so različni; denar potrebujejo za zdravljenje otroka, pot domov ali letalsko karto, da bi prišli na obisk. V drugih primerih želijo na žrtvin naslov poslati paket ali kovček z večjo količino denarja, zlata ali druge predmete visoke vrednosti, za katere mora žrtev plačati določene dajatve »carini« ali »dostavni službi«.

Če žrtve ugodijo njihovi prošnji, se zgodba tu ne konča. Goljufi zahtevajo vedno več denarja, hkrati pa z žrtvijo vzpostavljajo še močnejšo čustveno vez, zaradi katere se jim le-te zelo težko zoperstavijo.

Prvo prijavo prejeli pred devetimi leti

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost so prvo prijavo ljubezenske prevare prejeli leta 2013. Vse do leta 2017 je bilo takšnih primerov v Sloveniji le peščica, od 2018 dalje pa je opazen trend naraščanja tudi na tem področju. Zadnja 3 leta na SI-CERT beležijo med 50 in 60 prijav ljubezenskih prevar letno, pri čemer pa poudarjajo, da je realna številka verjetno višja. Mnogo žrtev namreč zaradi občutka sramu svoje zgodbe ne želi razkriti. Čeprav gre za relativno preprosto spletno prevaro, se finančna oškodovanja pri ljubezenski prevari pogosto merijo v več tisoč, včasih tudi več deset tisoč evrih. V letu 2021 je najvišje zabeleženo oškodovanje znašalo kar 110.000 evrov.

Nasedajo ženske vseh starosti, ne glede na izobrazbo

Zmotno je prepričanje, da takšnim goljufijam nasedejo samo starejše in neizobražene uporabnice, opozarjajo Varni na internetu. Med žrtvami, ki so prijavile goljufijo, najdemo ženske najrazličnejših profilov izobrazbe in starosti, ki pa jim je skupen občutek osamljenosti. In čeprav so v večini primerov žrtve ljubezenskih prevar ženske, se med njimi najdejo tudi moški, ki pa na različnih portali spoznavajo mlade, privlačne Rusinje. Mnogi uporabniki težko razumejo, kako pride do takšne prevare, zato so na SI-CERT posneli dramatizirano zgodbo, ki temelji na resničnih prijavah uporabnic.