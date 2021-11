Avtomehanik s Krasa opaža neverjetne prizore na avotomobilih

Pogostejši pojav mišje mrzlice pri ljudeh ni edina posledica letošnjega enormnega povečanja mišje populacije pri nas. Kot je v torek poročala javna televizija, se z večjim številom miši množijo tudi druge živalske vrste, med njimi kune. S slednjimi imajo na Krasu vse večje težave. Kot je za oddajo Dnevnik povedal avtomehanik iz Komna, se v zadnjem času sooča z vse več poškodbami avtomobilov s strani kun. Te prežvečijo razne dele avtov, zanimivo pa je, na kar je opozoril mehanik, da pri nemških avtih raje grizejo termoizolacijo, pri francoskih avtomobilih pa kable. Pri slednjem postane zadeva zelo nevarna, saj se lahko pri tem avto celo vžge in izbruhne požar. Bodite torej pozorni, če živite blizu gozda in imate avto parkiran na prostem.

Na Krasu pa imajo težave tudi z mišmi. Kot poročajo Primorske novice, so v kraju Pliskovica v zadnjem tednu že trikrat ostali brez internetne povezave, nekateri nazadnje skoraj štiri dni, od petka do ponedeljka. Krive pa so miši.