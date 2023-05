Pozor, grozi toča: v hišo udarila strela, iz več krajev poročajo o neurju

Animacija Agencije RS za okolje kaže, da je trenutno velika verjetnost toče na območju Gorenjske in Savinjske.

Razmere ob 18.00. FOTO: Arso

Okoli 17. ure je uprava za zaščito in reševanje poročala, da je na Nikovi ulici v naselju Lenart v Slovenskih Goricah, občina Lenart, v stanovanjski objekt udarila strela. Gasilci PGD Lenart so celoten objekt pregledali s termovizijsko kamero, vendar požara niso zaznali. Zaradi vonja po plastiki so lastniku svetovali, naj dežurni delavci preverijo varovalke in električno napeljavo po objektu.

Kmalu po 18. uri so o neurju poročali iz območja Celja, Dobrne, Maribora in Šentilja.

Takšne so trenutne razmere (ob osvežitvi spletne strani boste spodaj videli aktualno grafiko):

