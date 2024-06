Pozor: alarmi za točo veljajo za te dele Slovenije

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče. FOTO: Arso

Ob tem so opozorili tudi na nevarnost toče. Trenutno to velja za Ljubljano in okolico in Savinjsko.

V četrtek bo sprva precej oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče.