Pozor, da ne boste dobili kazni: spremembe glede parkiranja v Ljubljani

Ljubljanski mestni svetniki so podprli predlog občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet in podaljšali čas plačevanja parkirnine na območjih s parkomati zunaj mestnega središča za dve uri na 19. uro.



V conah dve in tri je parkiranje trenutno plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, skladno s sklepom mestnega sveta pa se čas plačevanja parkirnine podaljša do 19. ure. Ob sobotah in nedeljah bo parkiranje v obeh conah še naprej brezplačno, enaka bo ostala tudi višina parkirnine, in sicer 60 centov na uro za drugo in 40 centov na uro za tretjo cono.

Kje po novem nič več brezplačno niti ob sobotah in nedeljah

Plačljivo parkiranje bo po novem do 19. ure tudi na javnih parkiriščih v okolici pokopališč Žale in Polje. Novosti bodo veljale tudi na parkiriščih P+R Dolgi most, Barje, Ježica, Stanežiče, Stožice in Sudenec. Doslej je bilo parkiranje na njih plačljivo med tednom, po novem pa bo tudi ob sobotah in nedeljah.

V centru bi nekateri parkirnine še zvišali

Samostojni svetnik Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha je spremembe podprl. Kot je dejal, se v listi zavzemajo, da bi bila višina parkirnine v centru mesta še višja. Svetnik NSi Jožef Horvat je medtem predlagal, da bi občina med prazniki voznike oprostila plačila parkirnine, a pobuda ni padla na plodna tla.



Svetniki so na današnji seji prikimali tudi dopolnjenemu osnutku odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ob južni mestni vpadnici Barjanski cesti, kjer je načrtovan nov center znanosti. Ponudbo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je podalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je tudi lastnik večine zemljišč na tem območju.



Načrtovani Center znanosti bo dopolnil obstoječe dejavnosti v širšem prostoru s programi znanosti, izobraževanja in kulture, so zapisali na občini. Kot so dodali, center ne bo imel nobenih obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bo predstavljal bistvene dodatne obremenitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture na širšem območju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: