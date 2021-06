Arso za jutri izdal opozorilo, za danes gori alarm za točo

Obeti

Arso izdal pozorilo

FOTO: Arso

Zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji možna kakšna nevihta. Ponoči se bo povsod zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V nedeljo bo sončno. Popoldne ali zvečer bo predvsem v gorskem svetu lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.Predvidoma do četrtka bo po nižinah sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. Za nameček je prižgana še najvišja stopnja alarma za točo. Najbolj bosta očitno ogroženi Koroška in Savinjska.