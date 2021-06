Vroče bo kot v peklu: nikar ne pozabite na ta priporočila

Kdo je najbolj na udaru?

Kako se ohladiti? FOTO: Antonioguillem, Getty Images, Istockphoto

Kaj lahko povzroči vročina?

Nekateri ljudje so bolj ogroženi. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri njih. NIKOLI ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Kako lahko preprečimo težave, ki lahko nastanejo zaradi vročine?

Pred nami je vroč konec tedna, dosegel nas bo prvi letošnji vročinski val. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo temperature dvignile tudi do 35 stopinj Celzija, zato je nujno poskrbeti za zdravje in hlajenje v senci. V naslednjem tednu se bodo temperature sicer nekoliko spustile, a bo še vedno pravo poletje, do 30 stopinj Celzija.Vročina namreč lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je zato pripravil posebne napotke za ravnanje v obdobju visokih temperatur, s katerimi lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo.Najbolj lahko vročina prizadene starejše in otroke, še zlasti pa bolnike. Bolj ogroženi so tisti z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja (npr. bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi motnjami, nepokretni). Zaradi visokih temperatur bolj trpijo tudi osebe z nižjim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci, socialno izolirani in pa delavci, ki so izpostavljeni dejavnikom iz okolja.Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa. To se kaže v kožnih izpuščajih, vročinskih krčih, vročinski izčrpanosti, vodi lahko celo v omedlevico ali vročinsko kap.Nujno moramo zmanjšati toplotno obremenitev telesa, se umakniti v senco ali hladnejše prostore, omejiti telesno aktivnost ter jo izvajati v jutranjih in večernih urah. Uživamo »lahko hrano«, v manjših obrokih. Telesu omogočimo odvajanje toplote tudi s pravilno izbiro oblačil in z zadostnim uživanjem tekočine.Ne pozabimo na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči (med 10. in 17. uro) poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter širokospektralno zaščitno kremo (z zaščito pred UVA- in UVB-žarki) s sončnim zaščitnim faktorjem (tj. SZF oziroma angl. SPF) najmanj 30.V vročini se tudi hrana hitreje pokvari. Bodimo pozorni na varnost hrane, ki jo uživamo, in na pravilno ravnanje z njo. Zdravila shranjujemo na primerni temperaturi v skladu z navodili proizvajalca. Upoštevamo nasvete zdravnika.