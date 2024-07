Pozor! Alarmi za točo že gorijo za te dele Slovenije

Poročali smo že, da bodo popoldne nastale krajevne plohe in nevihte. Soparno bo. Zvečer bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponoči pa se bo razjasnilo. Na severu še lahko nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 23, v Zgornjesavski dolini okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod na severu nadaljevale v noč na petek. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija.

Verjetnost trenutnega pojavljanja toče. FOTO: Zaslonski Posnetek Arso

Ob tem pa so se že prižgali alarmi za točo. Verjetnost pojavljanja toče je trenutno velika na Bovškem in Goriškem. Bralka Ivanka nam je tako sporočila, da na Vrhniki že grmi in dežuje.