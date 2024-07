Arso prižgal oranžno opozorilo! Vročinski val bo trajal vsaj 10 dni

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti, je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje. Popoldne napovedujejo nastanek krajevnih ploh in neviht, soparno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 °C.

Ponoči lahko v nekaterih severnih delih države nastajajo nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 23, v Zgornjesavski dolini napovedujejo okoli 15 °C.

Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Živo srebro se bo povzpelo največ do 29 oz. 36 °C.

Tudi na morju vroče

V Alpah ter ponekod v Kvarnerju bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Sicer bo vroče in sončno, enako velja za petek, ko bo vročino spremljala še sopara.

Tudi za soboto napovedujejo pretežno sončno vreme, popoldne in zvečer pa pričakujte kakšno ploho in nevihto.

Prihaja visoka vročina

Danes bo predvsem sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev, visoke temperature pa se bodo nadaljevale še vsaj 10 dni. Ob tem spomnimo, da v takšnih razmerah poskrbite, da spijete več vode in omejite aktivnosti na prostem.

Arso je prižgal oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. FOTO: Arso

Posebej opoldne in popoldne se zadržujte v senci, večji fizični napori niso priporočljivi. Jejte lahko hrano in pijte dovolj tekočine, nosite zračna in lahka oblačila. Pitje kave, alkohola ali zelo sladkih pijač ni priporočljivo.

Če uporabljate klimatsko napravo, naj ta ne bo nastavljena na temperaturo, nižjo za več kot 8 °C od zunanje. Tudi domače živali naj imajo dovolj sveže vode in sence, nikakor naj vas kuža ne čaka v avtu, saj lahko umre že v nekaj minutah.

Vozila, parkirana na soncu, je treba pred vožnjo temeljito prezračiti.