Pozitivni na hitrem, pa niste šli na PCR-test? Pozor, inšpektorat že preverja

Zdravstveni inšpektorat je bil seznanjen z večjim številom posameznikov, ki naj kljub pozitivnemu rezultatu hitrega testa na novi koronavirus nato ne bi opravili PCR-testa, na katerega so bili napoteni. Po podatkih NIJZ je bilo samo v septembru takšnih oseb 525, je danes povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata, kjer primere preverjajo.

Preberite še:

O tem, da se več kot 13 odstotkov oseb s pozitivnim hitrim testom ne udeleži PCR-testa, s katerim uradno potrjujejo okužbo z novim koronavirusom, je STA poročala prejšnji teden. Po nekaterih ocenah tako do sredine septembra ni bilo treba v izolacijo več kot 3000 okuženim. Na zdravstvenem inšpektoratu so prejšnji teden pojasnili, da so opravili en nadzor nad takšnim primerom, nepravilnosti pa niso ugotovili.

Potza pa je povedala, da so po tistem, ko so bili seznanjeni z večjim številom posameznikov, ki naj kljub pozitivnemu rezultatu hitrega testa na novi koronavirus nato ne bi opravili PCR-testa, že začeli zbiranje dokazil o morebitnih nepravilnostih.

Spomnila je, da zakon o nalezljivih boleznih v 32. členu navaja ustrezno podlago za izrekanje sankcij posameznikom, ki se na podlagi obvestila o pozitivnem rezultatu hitrega testa nato ne naročijo tudi na PCR-test. Globa za kršitev v takih primerih znaša od 400 do 4000 evrov.