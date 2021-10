Milan Krek: Prihajajo podatki, da se rojeva različica, ki je še bolj kužna kot delta

Prihajajo podatki, da se rojeva nova različica koronavirusa, ki je 20 odstotkov bolj kužna kot delta, ki se je približala ošpicam, je danes pred kamerami obelodanil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) Milan Krek. Naslednja inačica, če bo premagala delto, bo bistveno bolj kužna, tako da se je treba pripraviti na nov izziv, dodaja. Podrobnosti o novi različici novega koronavirusa ni veliko, jo pa po njegovih besedah raziskujejo v Veliki Britaniji. Raziskujejo se njene značilnosti, je pa prav, tako Krek, »da se to pove pravočasno, saj slika ni tako lepa, kot bi si kdo mislil«.

Sicer pa Krek ugotavlja, da se bo v naslednjih mesecih »število okuženih v Evropi povečevalo. Kjer so dobro precepljeni, bo ta trend upočasnjen.«

Na poti v novi val

Epidemiološka slika v državi je iz dneva v dan slabša. V ponedeljek smo zabeležili rekordno velik delež pozitivnih testov na okužbo s sars-cov-2, v torek pa smo v statistiko vpisali velik porast okužb, saj je bilo na testu pozitivnih kar 2.145 testov, kar je največ po začetku januarja letos. »Bojim se, da gremo v nov val, za katerega pa je ta trenutek težko napovedati, kako se bo razvijal,« je izjavil Krek. V nadaljevanju je ob grafu sedemdnevne pojavnosti virusa v Sloveniji pojasnil, da ta rast pomeni, da smo v novem valu. Po okuženih po starosti ugotavlja, da dominirata dve skupini, to sta šolstvo in zaposleni, torej tisti na delovnih mestih. Ključno je, tako Krek, da so hospitalizacije v skupini nad 55 let zelo visoke, zato se boji za te skupine, da bi zbolele. Vse jih vabi, da se čim prej cepijo, da jim ne bo treba v bolnišnico.

Kaj je v Sloveniji umanjkalo v boju z epidemijo?

»Leto in pol izkušenj, hudih izkušenj, izgubili smo za eno manjše mesto ljudi. Sreča je, da nismo stali križem rok, ampak smo oblikovali nove in nove mehanizme. Kaj nam je umanjkalo? Povem odkrito: sodelovanja. V tem boju proti virusu se nismo izkazali kot narod, ki sodeluje, ampak kot narod, ki išče napake, se razdvaja, namesto da bi se združil okoli problema in ga skupaj rešil. Tisti, ki se trudimo, da ga rešujemo, smo pogrešali podporo vseh. Ne samo enih. Gre za to, da se nismo poenotili, da nismo dovolj razumeli, s čim imamo opravka, in še danes se igramo s PCT-kodami. Še zmeraj nam ni jasno, s čim imamo opravka. Če bi skupaj potegnili ukrepe, bi to bilo res odlično. Ker pa imajo ljudje iz različnih logov različne informacije, pa imamo velike probleme,« je še dodal Krek.

Slej kot prej se bomo morali zbuditi, poudarja Krek. Kdaj se bomo, pa je odvisno, kakšno ceno bomo plačali. Opozarja, da se nam nespoštovanje PCT-ukrepov maščuje v obliki okuženih, obolelih in tako naprej. Prepričan je, da moramo Slovenci ponotranjiti ukrepe in jih začeti upoštevati. »Stroka ve, kaj dela, in zaupajte nam, ker vemo, kaj delamo. In vemo, kaj vam priporočamo, ne delamo na pamet,« je dodal.

O prostovoljnem zapiranju družbe

Strokovna skupina je predlagala prostovoljno zapiranje družbe. Krek verjame, da je to mogoče, da ljudje sami v času počitnic poskrbijo za manj stikov in za upoštevanje ukrepov, kar bi pomenilo po desetih dneh boljše številke.

Načelno so, pojasnjuje Krek, proti zapiranju države in družbe, ker se zavedajo iz strokovnega znanja, ki ga imajo, da to ni dobro za ljudi. Zapiranje se vedno naredi, ko nimaš več nobenega izhoda. Zdaj pa imamo izhod PCT, ki ga je treba izvajati, je jasen: »Če bomo prišli do točke, ko ljudi ne bomo več mogli sprejemati v bolnišnico, ne bo druge poti.«

Inšpektorji grozijo z globami

Za Krekom je govornico zasedla Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Razkrila je, da je bilo septembra kar 525 oseb, ki so bile pozitivne na hitrih testih in so bile napotene na PCR-test, pa tja niso prišle. Če tega ne storite, vam po zakonu o nalezljivih boleznih, tako Potza, grozi globa od 400 do 4.000 evrov.

O dogajanju v ZD Žalec, kjer naj bi nekateri zaposleni proti plačilu izdajali lažna covid potrdila, je povedala, da so bili obveščeni. Če se izkaže, da gre za ponarejena potrdila, pa bodo to prepustili policiji. Informacija, da naj bi bilo izdanih kar 4.000 lažnih potrdil, do njih ni prišla.

Ob vse slabših številkah in podatkih je bilo že mogoče slišati, da se nam obeta vnovično zaprtje države. V torek je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte opozorila, da smo s skokovitim povečanjem okužb, ki bodo čez teden ali dva poslabšale tudi razmere v bolnišnicah, na meji, a dokler zdravstveni sistem obvladuje najhujše bolnike, zapiranja ne bo. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek pa je dejal, da vlada nima načrta za zapiranje, ima pa načrt za precepljenost.