To je prvi slovenski hotel brez odpadkov

Minuli teden je Ribno Alpine Resort prejel najvišjo raven evropskega poslovnega certifikata za doseganje strogih kriterijev na mednarodni ravni Zero waste. Družinsko vodeni hotel je edini certificirani trajnostni Zero waste hotel v Sloveniji, ki je naziv prejel že 2018., 2022. pa je bil pridobil mednarodni poslovni certifikat Zero waste z dvema zvezdicama, nastanitev je tako postala primer najboljše prakse na državni ravni. Letos so prvič podelili tri zvezdice, s tem pa je letovišče postalo primer najboljše prakse na mednarodni ravni.

»Od uvedbe številnih ukrepov, med katerimi so izobraževanje osebja, komuniciranje z gosti, sodelovanje z lokalno skupnostjo in upoštevanje strogih kriterijev nabave, so količine odpadkov zmanjšali za 60 odstotkov, delež ločeno zbranih odpadkov presega 90 odstotkov. Sončni kolektorji pokrivajo 20 odstotkov porabe energije, 22 odstotkov vse energije prihaja iz obnovljivih virov. Poleg sistema za optimizacijo ogrevanja so nameščeni vodni filtri in kapljični sistem za zmanjšanje porabe vode,« je povedala vodja tovrstnega turizma pri Ekologih brez meja Ana Golja. Kar 86 odstotkov celotne nabave izpolnjuje stroge smernice naročanja, ki temeljijo na zahtevi po lokalnih izdelkih, imajo okoljski certifikat.

Ob podelitvi je revizorka Vanja Cicmil izpostavila: »Prizadevanja Ribno Alpine Resorta presegajo vse okvire ter prikazujejo vizijo turizma, ki spoštuje naravo, podpira lokalno skupnost in vabi tako osebje kot goste, da so del rešitve. Postavlja navdihujoče standarde, ki jim bodo sledili tudi drugi. Poleg dolgoletnega trdega dela je bilo ključnega pomena za uspeh tudi mentorstvo Ekologov brez meja.«