Komentar Mateja Lahovnika: Nov sistem omrežnine

Naivno bi bilo pričakovati, da se bodo ljudje ravnali po pravilih, ki niso razumljiva. Si predstavljate, da bi prišli v gostilno in želeli nekaj naročiti, cene na meniju pa bi bile zapisane v tako zapletenih formulah, da dejansko ne bi vedeli, koliko boste plačali? Seveda bi se takoj oglasile inšpekcijske službe in razni varuhi potrošnikov. Enostaven, pregleden in vsem razumljiv sistem bi morali imeti tudi pri uporabi električnega omrežja.

Mnogo ljudi ne zaznava, da večji del zneska na računu za električno energijo sploh ne predstavlja cena elektrike, ampak različne dajatve in prispevki, kot so: omrežnina za prenos, omrežnina za distribucijo, trošarina, DDV ter prispevek za »soproizvodnjo« in obnovljive vire. Omrežnina je mesečni strošek, ki ga plačujemo za uporabo omrežja.

Agencija za energijo z mesecem oktobrom, torej jutri, uvaja nov sistem, ki naj bi bil po njihovih besedah bolj pravičen. Temeljil bo na dveh sezonah in petih časovnih pasovih. Trdijo, da bo sprememba bolj pravično odražala porabo energije glede na obremenitve omrežja in vzpodbujala bolj racionalno rabo elektrike. Z drugimi besedami, svoje navade bomo morali prilagoditi zmogljivostim omrežja, drugače nas bodo udarili po žepu. Bolj kot do sedaj bo treba razmisliti, kdaj bomo kuhali, likali, prali in opravljali energetsko potratne dejavnosti. Največja težava novega sistema pa je, da je tako zapleten, da ga niti strokovnjaki ne razumejo dobro, kaj šele navadni državljani.

V obdobju starega Rima je veljalo, da mora biti vsak zakon in predpis jasen in razumljiv ter dovolj enostaven, da ga lahko razume povprečen državljan. Če predpisa ne more razumeti vsak državljan, to ustvarja negotovost in zmedo glede njihovih pravic in obveznosti. Sodišče je pred kakšnim letom problematiziralo posojilne pogodbe v švicarskih frankih prav zato, ker povprečni državljan naj ne bi razumel tečajnega tveganja. Težko razumljiv sistem omrežnine povečuje možnost napačnega razumevanja predpisa, kar lahko vodi do nepravičnosti. Na ta način pa se povečuje tudi nezaupanje v sistem in pravičnost družbe.