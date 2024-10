Kako izigrati sistem in druga resna ter manj resna vprašanja, ki jih imate v zvezi z elektriko po novem

Omrežnina, dogovorjena moč, kilovati, penali … Nič ne razumem!

Brez skrbi, niste edini. Lahko pa ste mirni, zaenkrat. S 1. oktobrom se kaj dosti za vas ne bo spremenilo, ker za gospodinjske odjemalce velja dveletno prehodno obdobje brez kazni za preseženo porabo elektrike.

Ampak bi vseeno rad-a razumel-a!

Na kratko: doslej ste omrežnino plačevali glede na dogovorjeno moč ne glede na to, kako ste uporabljali električne naprave. Naša oblast pravi, da je bilo to nepošteno, saj ste plačali enako, če ste obremenjevali električno omrežje na polno, ker ste pekli, kuhali, prali in likali hkrati, ali pa je doma v mračni kuhinji brnel le prazen hladilnik.

Po novem boste morali odpreti denarnico glede na dejansko porabljeno moč. Ta se bo merila v 15-minutnih intervalih, meril pa jo bo pametni števec, ki ga ima večina gospodinjstev. Dobili ste že s strani oblasti določeno dogovorjeno moč za vsak interval v dnevu. Na primer 10 kW. Če boste v 15-minutnem intervalu merjenja porabili več, boste plačali kazen. Ampak ne še takoj, ker velja dveletno prehodno obdobje.

Imeli bomo 10 različnih cen: vsak dan bo razdeljen v 5 blokov, imeli bomo pa še cenejšo sezono poleti in dražjo pozimi. Še naprej bo veljalo, da bo najdražja elektrika med delavniki v dopoldanskih urah, najcenejša pa ponoči med vikendi.

Takole je videti razdelitev po novem:

Čakajte, čakajte! Kaj pa zeleni prehod?! Doma nas ogreva toplotna črpalka, uporabljam električni avto …? Čakajo me astronomski stroški?!

Nihče ni nikoli rekel, da bo zeleni prehod poceni. Zdaj boste lahko radostno plačali vaš prispevek za varovanje planeta. Američani in Kitajci se vam bodo sicer smejali, ker plačujete trikrat dražjo elektriko kot oni …, ampak vse za lepši jutri naših otrok, mar ne?

Koliko bom po novem plačeval-a za elektriko?

Za samo porabo električne energije enako kot doslej, ker se spreminja omrežnina, ne pa cena elektrike. Ampak tudi omrežnina je pomemben del vašega računa za elektriko. Koliko boste po novem plačali, je nemogoče povedati. Okvirno pa gre takole: če se boste prilagodili in razdelili porabo tako, da ne boste obremenjevali omrežja, boste morda celo plačevali manj. Če pa potrošniških navad ne boste spremenili in boste še naprej hkrati vklapljali vse porabnike, pa vas bo to udarilo po žepu. Lahko tudi več sto evrov več na leto.

Tisti bolj vešči računalnika lahko s spletnim kalkulatorjem izračunate, ali boste plačevali več, enako ali manj.

Kje lahko spremljam trenutno porabo elektrike v mojem domu, da vem, ali jo moram omejiti in se izogniti penalom?

Nikjer. Pametni števci jo sicer beležijo, a nikjer ne izpisujejo. Lahko jo spremljate prek spletne strani mojelektro.si, a tudi tam ne v realnem času, ampak z enodnevno zamudo. No, obstajajo sicer naprave, ki znajo meriti porabo celotnega gospodinjstva (npr. pametne e-polnilnice za avto s tokovnimi kleščami), a boste zanje morali plačati juhuhu evrov. Pod črto: da plačujete penale zaradi preveč hkrati vklopljenih električnih naprav, boste v najboljšem primeru izvedeli dan kasneje na portalu Moj elektro, v najslabšem pa na položnici, ki jo boste morali plačati. Kolegi s Financ so to komentirali s primerom voznika, ki mora po avtocesti voziti avto brez števca hitrosti, nanj pa na vsakem koraku prežijo radarji. Dobra primerjava.

Tega ne razumem: oblast od mene zahteva, da se prilagajam, ne vem pa, koliko, kdaj in kako.

Če oblast reče, da je tako prav, ne sprašujte neumnosti. Oblast že ve, kaj je dobro za vas. Okvirno pa si lahko pomagate s temi podatki:

Toplotna črpalka 14 kW

Domača polnilnica za e-avto 11 kW

LED televizor 120 W

Varčna žarnica 7 W

Pečica 2100 W

Bojler 3000 W

Hladilnik 350 W

Štedilnik 1000 do 2000 W

Pisarniški računalnik 200 W

Pralni stroj 500 do 1000 W

Pomivalni stroj 1200 W

Sušilnik za lase 2000 W

Pri uporabi naprav, ki porabijo veliko elektrike, boste torej po novem morali paziti ne samo na dolžino uporabe (kot doslej), ampak tudi to, kdaj jih boste uporabljali in na dejstvo, da če želite privarčevati, ne boste smeli uporabljati vseh hkrati. Ekološko in cenovno najbolj ozaveščeni boste prali od polnoči do dveh zjutraj, pomivalni stroj vam bo pral od dveh do štirih zjutraj, kosilo pa boste najceneje skuhali med 4. in 6. uro zjutraj.

OK, ne bom spraševal-a neumnosti. Menda so mi določili dogovorjeno moč po obračunskih intervalih. S kom pa so to dogovorili, če piše, da je dogovorjena?

Tako je, dogovorili so jih z vami, četudi o tem ne veste nič. Izmerili so jo tako, da so spremljali vašo porabo od novembra 2023 do februarja 2024. Preverite jih lahko na strani Moj elektro ali na zadnjih računih za elektriko. Za prijavo potrebujete ustrezen certifikat, npr. SMSpass, ki ste si ga uredili še v času covida.

Kaj pa če nimam pametnega števca?

Potem se za vas ne bo spremenilo nič in boste omrežnino plačevali po dogovorjeni moči kot zdaj.

Kako je v primeru izrednega dogodka: recimo, da se ne ogrevamo več na pelete, ampak kupimo požrešno toplotno črpalko?

Če boste presegali dogovorjeno obračunsko moč, vas čakajo penali. Ampak šele v letu 2026, ko se konča prehodno obdobje. Morda boste potem morali prilagoditi obračunsko moč. Dogovorjeno obračunsko moč namreč lahko že zdaj spremeni vsak odjemalec do osmega dne v mesecu z začetkom veljavnosti naslednji mesec. Sprememba obračunske moči je brezplačna. Sprememba dogovorjene obračunske moči se lahko naredi na spletnem portalu Moj elektro ali pri vašem elektrooperaterju.

Elektrooperater vsako leto izvede izračun dogovorjene moči na podlagi podatkov predhodne zimske sezone in vas seznani z novimi dogovorjenimi moči za naslednje leto. To pomeni, da se vam v primeru vgradnje toplotne črpalke nova dogovorjena moč avtomatsko upošteva v naslednjem letu, in sicer glede na dejansko porabo toplotne črpalke po preteku ene zimske sezone.

Našel-a sem odličen način, kako izigrati sistem: dogovorjeno obračunsko moč si bom na portalu Moj elektro znižal-a na minimum, ker je oblast sporočila, da za preseganje dogovorjene moči ne bo penalov še vsaj dve leti. Tako bom za omrežnino plačeval-a manj!

Jok, brate, odpade. Oblast je pomislila na to. Če si boste dogovorjeno obračunsko moč spremenili, vas bodo takoj doleteli penali in za vas prehodno obdobje ne bo veljalo. Dogovorjeno moč si sicer lahko znižate po mili volji, ampak se potem tudi odgovorni za to, da se je boste držali.

