Potopili so se v virtualni svet

Domačin Matej Meglič, direktor podjetja ElevonX, je predstavil svoje izdelke, profesionalne drone. FOTO: Tina Horvat

»Kar so bile nekoč sanje, je postalo resničnost,« je odprtje dogodka Digitalno = realno = normalno pospremil tržiški župan. V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se je v torek že tretje leto ves dan odvijal pregled tehnologije, ki omogoča virtualno (VR), obogateno (AR) in mešano (MixR) resničnost, torej tehnologije, ki naj bi po napovedih strokovnjakov že kmalu predstavljala to, kar je zdaj svetovni splet, in bo že prav kmalu prisotna in nepogrešljiva na vseh področjih našega življenja.V prostorih knjižnice so lahko obiskovalci preizkušali svoje vozniške sposobnosti na virtualnem simulatorju varne vožnje DRAJV, premikali predmete z robotsko roko ali potovali po virtualnem Tržiču. Dogodek so razširili tudi na bližnji osnovni šoli, v Križah in Bistrici pri Tržiču, kjer so se učenci v okviru tehniškega dneva preizkušali na najrazličnejših napravah, ki so jih odpeljale v virtualni svet. Na delavnicah so spoznali mehatroniko, robotiko, brezpilotne naprave, drone, simulatorje kolesarjenja in še marsikaj zanimivega. Ravnateljica OŠ Bistricanam pove, da so bili najbolj navdušeni nad AR pobarvankami z obogateno resničnostjo, ki so videti, kot da res oživijo.»S tem dogodkom, ki ga organiziramo že tretjič, poskušamo približati digitalno, virtualno in razširjeno resničnost vsem starostnim skupinam. Zato smo k sodelovanju povabili vrhunska podjetja s tega področja, ki obiskovalcem predstavijo njihovo tehnologijo,« nam je razložila direktorica knjižnice