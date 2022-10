Potomka dala za dva peharja grozdja

V Cerkljah na Gorenjskem, na vrtu rojstne hiše prvega slovenskega gledališkega igralca, režiserja in pedagoga, ki velja za utemeljitelja sodobnega slovenskega poklicnega gledališča, Ignacija Borštnika, so ob počastitvi občinskega praznika pripravili drugo trgatev Nacetove trte, potomke najstarejše, 450 let stare vinske trte na svetu, z mariborskega Lenta.

Trto so posadili 1. julija 2018 ob 160-letnici rojstva Ignacija Borštnika in je letos drugič dobro obrodila.

Trto so posadili 1. julija 2018 ob 160-letnici rojstva Ignacija Borštnika in je letos drugič dobro obrodila. Prisotne je pozdravil Dane Novak v imenu družine Novak in Kulturnega društva Ignacija Borštnika. Prisostvovali so gostje, župan Občine Cerklje Franc Čebulj ter skrbnika trte z Lenta Brane Bandelj in Jernej Markič, prišel je tudi Borštnikov praprapranečak Tomaž Novak, sicer uporabnik Centra Korak iz Kranja. Skrbnik dupljanske trte Bandelj je predstavil društvo Mladovita, v katero je včlanjenih 32 krajev, ki so prejeli cepič trte z Lenta. Drugi dupljanski skrbnik trte Markič je predstavil trto kot simbol miru in prijateljstva ter zaželel, da bi ta v Cerkljah še naprej dobro rasla.

Ne bo šel za vino

Potrgali so 25 grozdov, bilo jih je za dva peharja, in jih stehtali; tehtnica je pokazala 5,90 kilograma, najtežji grozd je bil težak 0,54 kilograma. Kot je povedal Dane Novak, letošnjega grozdja ne bodo namenili predelavi v vino, če pa bi še malce počakali, bi lahko imeli skoraj ledeno trgatev. Prvi grozd je odtrgal novi skrbnik Nacetove trte Ivan Kropivnik, drugega cerkljanski župan Čebulj, ki ima tudi največ zaslug, da so trto z Lenta pripeljali v Cerklje, tretjega pa Dane Novak z Borštnikove domačije.

25 grozdov so potrgali.

Pripravili so bogat kulturni program s Cerkljanskimi gavnarji, ki so zapeli več pesmi o trti in vinu, ter člani KUD Davorin Jenko Cerklje, dramska skupina Pod Stražo Poženik je predstavila nekaj pesmi o vinu ter običajih ob trgatvi, program pa je domiselno povezoval in recitiral Borštnikovi pesmi Dane Novak. Slišali smo besedilo Borštnikove pesmi Vrnitev, ki jo je uglasbil Vinko Janežič, zaigrali pa so jo Trgovci. Trgači in nastopajoči seveda niso bili lačni in žejni.

