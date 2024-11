Potapljači v Sloveniji čistili za nemarneži

Zavod YouSea je ob podpori podjetja Spar Slovenija v slovenskem morju izvedel prvo od štirih akcij čiščenja morskih travnikov. »Poleg odstranjevanja odpadkov se v sklopu akcije osredotočajo tudi na ozaveščanje ljudi o pomenu teh naravnih habitatov, kjer domujejo številni morski organizmi, saj lahko le s skupnimi močmi prispevamo k dolgoročnemu ohranjanju morskega ekosistema,« so povedali v zavodu YouSea.

Spar Slovenija se je v luči trajnostnega delovanja ter obenem v skrbi za ohranjanje morske biodiverzitete povezal z Zavodom YouSea. Skupaj sta zasnovala akcijo čiščenja morskih travnikov, ki so ključni za ohranjanje zdravja morskega ekosistema, kljub temu pa se pogosto znajdejo v senci drugih okoljskih tematik. »Veliko ljudi doživlja morske travnike zgolj kot nadležno oviro med kopanjem ali pa so zaskrbljeni zaradi odpadlih listov, ki jih naplavijo valovi. A resnica je, da so morski travniki eden najpomembnejših zaščitnikov našega okolja,« je pojasnila dr. Irena Fonda, vodja Zavoda YouSea.

Morje mora ostati naravni zaklad.

380 kilogramov nesnage so dvignili na površje.

»So izjemno pomembni proizvajalci kisika in naravni filtri, ki čistijo vodo. Umirjajo valove ter zagotavljajo prostor za življenje in razmnoževanje številnim morskim vrstam. Poleg tega stabilizirajo morsko dno in so izjemno učinkoviti pri absorbiranju in shranjevanju ogljikovega dioksida.« Na enoto površine namreč shranijo več ogljika kot kopenski gozdovi, s čimer pomembno prispevajo k zmanjševanju koncentracije toplogrednih plinov v ozračju.

Do pomladi še tri akcije

V okviru družbenoodgovorne pobude so uspešno zaključili prvo od štirih akcij čiščenja morskih travnikov, ki jih bodo do prihodnje pomladi izvedli na Obali in bodo skrbno načrtovane glede na naravne cikle travnikov. V akciji, ki je potekala v občini Piran na morskem travniku od rta Seča do lucijske plaže, so profesionalni potapljači in prostovoljci previdno odstranjevali odpadke, skrite med listi morskih trav. Različni predmeti, kot so plastenke ali pločevinke, namreč pogosto postanejo začasni habitati za morske organizme. Tako so potapljači pregledali vsak najden predmet in organizme, ki so se v njem naselili, previdno vrnili v njihovo naravno okolje.

Akcija je potekala v občini Piran na morskem travniku od rta Seča do lucijske plaže. Fotografije: Zavod YouSea

Morski travniki na enoto površine shranijo več ogljika kot kopenski gozdovi.

Dr. Fonda je zaključek prvega dejanja pospremila z besedami: »Med akcijo so naši potapljači iz morskega travnika odstranili kar 380 kilogramov odpadkov, vključno s steklenicami, plastenkami, pločevinkami, kosi železa, opremo za športni ribolov, avtomobilskimi gumami, staro cerado, tepihom, žlebom, potapljaško masko, škornjem in drugimi predmeti. Nekateri od teh odpadkov so bili namerno odvrženi, drugi pa so po nesreči končali v morju. Pomembno je, da se vsi zavedamo vpliva našega vsakodnevnega ravnanja, saj lahko s premišljenimi dejanji zmanjšamo možnosti, da odpadki pristanejo v morju. Akcijo izvajamo v jesenskem času, ko morske trave, podobno kot drevesa na kopnem, odvržejo večino svojih listov in tako omogočijo lažje odstranjevanje skritih odpadkov.«

Nekateri odpadki so bili namerno odvrženi, drugi pa so po nesreči končali v morju.

Največji izziv je ozaveščanje

Spar Slovenija in Zavod YouSea sta prepoznala, da največji izziv ni v odstranjevanju odpadkov, ampak v dolgoročnem ozaveščanju javnosti o pomenu preprečevanja njihovega onesnaževanja. »Zavedamo se, da je čiščenje le del rešitve in da moramo dolgoročno preprečiti, da bi do onesnaženja sploh prihajalo,« je pojasnila Maša Šprajcar-Rančić, vodja trajnostnega razvoja pri Spar Slovenija. »Želimo ustvariti premik v miselnosti. Pomembno je, da ljudje ne vidijo morja in obal kot nekaj, kar lahko izkoriščamo, ampak kot naravni zaklad, ki ga moramo varovati za prihodnje generacije. Ohranitev morskih travnikov namreč ni zgolj ekološka nuja, temveč tudi bistvena za gospodarsko stabilnost, varnost in kakovost življenja vseh nas,« je poudarila.