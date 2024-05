V Novem mestu prijeli vlomilca: z naviranjem vrat in razbitjem stekla je vlomil v ...

29. 5. nekaj pred 4. uro so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi neznanci vlamljali v gostinski lokal v Bršljinu. Nemudoma so se odzvali in na širšem območju začeli izvajati aktivnosti za izsleditev vlomilca.

V okolici Muhaberja so izsledili in prijeli 29-letnega nepridiprava, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Pri ogledu kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je z naviranjem vrat in razbitjem stekla vlomil v lokal.

Z intenzivno policijsko preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin nadaljujejo. Zoper 29-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.