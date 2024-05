Huda nesreča na primorki: 35-letni motorist trčil v tovornjak, umrl na kraju

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Logatcem pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, sega skoraj do priključka Razdrto, zamuda je več kot eno uro, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Razdrto–Postojna–Planina–Logatec, kjer prav tako že nastajajo zastoji na posameznih odsekih.

Kot navaja Zavod Reševalni pas, je zastoj dolg kar 25 kilometrov.

Umrl 35-letni motorist

Kot so kasneje sporočili iz PU Ljubljana je v nesreči pri Lomu umrl 35-letni motorist. Po do sedaj zbranih podatkih je vozil iz smeri Unca proti Logatcu po desnem prometnem pasu in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del priklopnega vozila tovornjaka. Po trčenju ga je odneslo čez prehitevalni pas in je trčil še v odbojno ograjo. Pri tem se je motorist, Italijansko-Britanski državljan, tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Motorist je med vožnjo uporabljal zaščitno motoristično čelado in motoristično opremo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

Zaradi popoldanske prometne konice so zastoji tudi drugje:

Proti Primorski:

- na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Kosezami;

- na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami;

- na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami;

- na primorski avtocesti od Kozarij mimo Brezovice proti Kopru.

Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v obe smeri.

Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Slivnico, pred delovno zaporo v obe smeri.