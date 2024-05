Prihaja paket davčnih sprememb: bo kava brez sladkorja cenejša od tiste s sladkorjem?

Vlada bo v četrtek obravnavala paket davčnih sprememb, v katerega je po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča vključila predvsem ukrepe za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Uveljavljeni naj bi bili 1. januarja 2025, medtem pa na ministrstvu pripravljajo še nove predloge na davčnem področju.

Boštjančič je po ponedeljkovih pogajanjih s sindikati javnega sektorja potrdil, da bo vlada ta paket ukrepov obravnavala na četrtkovi seji. Gre za prvi paket sprememb, katerega najpomembnejši del se nanaša na naslavljanje konkurenčnosti našega gospodarstva, je povedal. O podrobnostih ni želel govoriti, so pa nekatere informacije o prihajajočih davčnih spremembah vseeno pricurljale v medije.

Ugodnejši davki za mlajše od 40 let, ki bi se vrnili v Slovenijo

Da bi Slovenija zmanjšala zaostanek za državami inovatorkami, na ministrstvu za finance predlagajo tri ukrepe, poroča portal Forbes Slovenija. To so petletna ugodnejša davčna obravnava za visokokvalificirane kadre pod 40 let, ki bi se po študiju ali delu v tujini vrnili v Slovenijo oz. so v Sloveniji zaposleni tuji državljani, davčne spodbude za nagrajevanje v startupih ter spremembe pri nagrajevanju z delnicami na način, da bi zmanjšali stroške za podjetje.

Zvišanje davka na sladke pijače, izdajanje računov na avtomatih

Ministrstvo je prav tako združilo ukrepe, ki »niso namenjeni pridobivanju dodatnih javnofinančnih virov«, ampak primarno naslavljajo druge politike in cilj. Med temi ukrepi so zvišanje DDV za pijače z dodanim sladkorjem in energijske pijače z 9,5 odstotka na 22 odstotkov ter manjši dvig trošarin na alkohol in alkoholne pijače. Časovno naj bi omejili prenašanja davčnih izgub, odpravili izjemo, da samopostrežni avtomati ne izdajajo računa, ter določili kot trajno višino olajšave za vzdrževane družinske člane, ki je bila v zadnji dohodninski noveli določena za leti 2023 in 2024.

Gre za manjše popravke

Kaj meni o drugem poskusu davčne reforme, smo povprašali ekonomista Mateja Lahovnika. »Davčne spremembe so minimalne, zato je težko govoriti o davčni reformi. Gre za manjše popravke, ki poskušajo ciljati področja za katera vlada ocenjuje, da so razvojno pomembna. Takšen primer je privabljanje mladih strokovnjakov v Slovenijo in spodbujanje vlaganj v novo ustanovljena podjetja ter solastništvo zaposlenih,« pravi ekonomist, ki meni, da so v tem delu spremembe pozitivne.

Lahovnik: Zakaj ne bi olajšava veljala za vse mlade do 40. leta?

Žal pa mini davčni paket vključuje tudi nekatere nelogičnosti, opozarja Lahovnik. »Pri davčni olajšavi za mlade strokovnjake z visokimi plačami se morajo zavedati, da so slovenski študenti v tujini davčni rezidenti Slovenije in olajšave zato ne bodo mogli koristiti. To je treba popraviti. Postavlja se tudi vprašanje zakaj ne bi takšna olajšava veljala za vse mlade do 40. leta, saj bi s tem zmanjšali verjetnost, da bi zapustili Slovenijo in odšli v tujino,« je dejal.

»Kdor bo želel poceni kavo, si jo bo moral sam pripraviti«

Obvezno izdajanje računov avtomatov je po besedah ekonomista »birokratski nesmisel, ki bo samo obremenjeval okolje, saj bo malokdo vzel račun, ti pa bodo nato ležali povsod okoli avtomatov«. Kot pravi, v digitalni dobi ni težko spremljati transakcij digitalno in je dodatna papirna birokracija nepotrebna in okolju škodljiva.

Bo po novem kava brez sladkorja cenejša od tiste s sladkorjem? Lahovnik poudarja, da višji davek na sladke pijače že nekaj časa zagovarjajo tudi promotorji bolj zdravega življenja in je dober za proračun ter za spodbujanje bolj zdravih navad potrošnikov. »Kava brez sladkorja ne bo cenejša, ker največji strošek v lokalih niso surovine, kot je sladkor, ampak stroški dela, ki pa se še naprej povečujejo, saj delavcev v gostinstvu primanjkuje, urne postavke pa temu primerno rastejo. »Kdor bo želel poceni kavo, si jo bo moral sam pripraviti,« sklene ekonomist.