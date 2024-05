Družinski odnosi šokirali vse: »Moža sem pustila spati pri mami in sestri«

Tiktokerka, 19-letna Maddy Brooks, je pred enim letom objavila videoposnetek, v katerem je povedala, da si moža večkrat na teden deli z mamo in sestro. Poudarila je, da v tem ne vidi nič spornega.

Na posnetku vidimo, kako njen mož pred njo na najbolj običajen način poljubi njeno mamo in sestro.

»Lahko prepustim svojega moža, ko nisem razpoložena za seks,« je rekla Maddy.

Posnetek, ki je predstavljal njen vsakdan, so zelo hitro izbrisali, a ker splet pomni vse, so se na njeno čudaško zgodbo vrstili odzivi. Ljudje so šokirani in nejeverni. »Moj bog, ali je to mogoče,« se sprašujejo v komentarjih, poroča Slobodna Dalmacija.

