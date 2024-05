Victoria Beckham je 25 let jedla isto hrano. Zdaj ne šteje več kalorij in se ne odpoveduje vinu

Victoria Beckham (50) je prejšnji teden šokirala svoje oboževalce, ko je dejala, da ji ni več mar, kaj si drugi mislijo o njenem videzu. Zanjo je življenje prekratko, da bi štela kalorije. Priznana oblikovalka, ki je zakorakala že v šesto desetletje življenja, je vse življenje skrbela za svojo linijo, zdravo prehrano in se redno ukvarjala s telesno aktivnostjo. Pred kratkim je v intervjuju za revijo Gracia poudarila, da se nikoli ne bi odpovedala kozarčku vina in malce užitka.

»Sem zelo disciplinirana in pazim, kaj jem, saj veliko treniram in delaa. Sem, kar sem,« je dejala Victoria Beckham.

Mimogrede, nekdanja članica skupine Spicy Girls je znana po tem, da je zadnjih 25 let jedla vsak dan isti obrok - ribe na žaru in dušeno zelenjavo. Ni neznano, da so njene prehranjevalne navade razburjale njenega moža Davida Beckhama. Edino, ko se je spomnil, da je jedla nekaj »normalnega« oziroma drugačno hrano, je bilo, ko je bila noseča s hčerko Harper. Leta 2022 pa se je odločila za spremembo prehranjevanja.

»Jem veliko zdravih maščob: ribe, avokado, oreščke in podobno. Pijem alkohol, razen če nimam razloga za to. Razstrupljala se bom od tri do šest mesecev, ko ne bom pila. V vsem, kar počnem, sem precej ekstremna, pa naj gre za prehranjevanje, telovadbo ali pijačo,« je julija lani povedala Victoria za Vogue Australia.

Gordon Ramsay se je spomnil

Slavni kuhar Gordon Ramsay je leta 2011, ko je bila Victoria noseča s hčerko Harper, razkril več informacij o njenih prehranjevalnih navadah. Gordon se je spomnil, da je prosila za solato iz dimljene postrvi s prelivom ob strani. Po jedilniku je jed običajno postrežena z grenivko, avokadom, rdečo čebulo in limono, vendar je Victoria zahtevala, da se dodatki izpustijo.

Viktorijine »nenavadne« prehranjevalne navade so že leta predmet intenzivnih debat. Med Evropsko ligo UEFA leta 2004 naj bi bila na dieti z jagodami, poplaknjenimi z mineralno vodo. Mati štirih otrok je že pred tem razkrila, da ne bo jedla hrane, kuhane na olju, maslu ali omakah, ter da ne uživa rdečega mesa in mlečnih izdelkov. Razkrila je tudi, da so zanjo zdrav prigrizek semena, namočena v organskih aminokislinah, in hrustljavo pražena. Leta 2019 je za Telegraf povedala, da »poje tri ali štiri avokade na dan.« Tudi Victoria Beckham je tradicionalne špagete zamenjala za pikantne kozice in zelenjavo.

Za konec je še priznala, da je njena najljubša jed polnozrnat toast s soljo, rojstni dan pa praznuje s sadno torto oziroma lubenico, izrezljano v obliko torte, poroča mondo.rs.